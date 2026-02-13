Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Hoje, Saturno fortalece sua determinação e foco na carreira, impulsionando suas ambições. A Lua amplia suas chances de sucesso financeiro. No amor, uma atração inesperada no pode surgir, trazendo romance. Parceria mais estáveis na vida a dois.

Cor: AMARELO Palpite: 27, 48, 12

Touro

Dia ideal para se divertir e fugir da rotina, com o apoio da Lua, que favorece encontros, viagens e boas companhias. No trabalho, disposição para crescer. Cuidado com a saúde à noite. Novidades amorosas e sonhos podem se concretizar, especialmente com ajuda de Mercúrio.

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 04, 31, 06

Gêmeos

Aproveite o dia para focar em suas finanças e investimentos, que podem render bons frutos. As relações ganham valor com conexões sinceras e duradouras. No amor, o clima é de paixão e desejo intenso, ideal para momentos especiais a dois.

Cor: PRETO Palpite: 14, 59, 51

Câncer

Hoje é dia de sucesso no trabalho, com boas parcerias e uma determinação que vai impulsionar seus planos. Aproveite a tarde para cuidar do bem-estar. No amor, o clima fica protegido e quem namora pode pensar em algo sério. Aproveite o dia!

Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpite: 31, 50, 59

Leão

Hoje, Saturno traz maturidade e apoio para retomar projetos, além de estimular disciplina para aprender. No trabalho, seu esforço pode refletir em melhorias financeiras. A saúde se fortalece. No amor, a rotina concentra sua atenção, mas uma conexão especial pode surgir.

Cor: ROSA Palpite: 42, 32, 14

Virgem

Aproveite o ritmo do Carnaval e sua sorte extra para curtir o dia com energia e diversão. Nos negócios, a disciplina e a persistência de Saturno reforçam sua dedicação financeira. Quem busca amor tem grandes chances de encontrar um relacionamento promissor e cheio de prazer.

Cor: AZUL Palpite: 20, 02, 07