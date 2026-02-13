Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.
Áries
Hoje, Saturno fortalece sua determinação e foco na carreira, impulsionando suas ambições. A Lua amplia suas chances de sucesso financeiro. No amor, uma atração inesperada no pode surgir, trazendo romance. Parceria mais estáveis na vida a dois.
Cor: AMARELO Palpite: 27, 48, 12
Touro
Dia ideal para se divertir e fugir da rotina, com o apoio da Lua, que favorece encontros, viagens e boas companhias. No trabalho, disposição para crescer. Cuidado com a saúde à noite. Novidades amorosas e sonhos podem se concretizar, especialmente com ajuda de Mercúrio.
Cor: AZUL-CLARO Palpite: 04, 31, 06
Gêmeos
Aproveite o dia para focar em suas finanças e investimentos, que podem render bons frutos. As relações ganham valor com conexões sinceras e duradouras. No amor, o clima é de paixão e desejo intenso, ideal para momentos especiais a dois.
Cor: PRETO Palpite: 14, 59, 51
Câncer
Hoje é dia de sucesso no trabalho, com boas parcerias e uma determinação que vai impulsionar seus planos. Aproveite a tarde para cuidar do bem-estar. No amor, o clima fica protegido e quem namora pode pensar em algo sério. Aproveite o dia!
Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpite: 31, 50, 59
Leão
Hoje, Saturno traz maturidade e apoio para retomar projetos, além de estimular disciplina para aprender. No trabalho, seu esforço pode refletir em melhorias financeiras. A saúde se fortalece. No amor, a rotina concentra sua atenção, mas uma conexão especial pode surgir.
Cor: ROSA Palpite: 42, 32, 14
Virgem
Aproveite o ritmo do Carnaval e sua sorte extra para curtir o dia com energia e diversão. Nos negócios, a disciplina e a persistência de Saturno reforçam sua dedicação financeira. Quem busca amor tem grandes chances de encontrar um relacionamento promissor e cheio de prazer.
Cor: AZUL Palpite: 20, 02, 07
Libra
Tem que trabalhar na sexta de Carnaval? Anime-se, sinal de bons resultados na sua conta bancária. Sua saúde fica em alta com o apoio de Mercúrio, garantindo energia e bem- estar. No amor, Saturno traz estabilidade às relações, fortalecendo parcerias e vínculos familiares.
Cor: VERMELHO Palpite: 28, 39, 19
Escorpião
Prepare-se para aproveitar o clima de Carnaval, com sucesso nas suas escolhas. Para quem trabalha com público, as chances de sucesso ficam maiores. Cuidados com a saúde são fundamentais, especialmente relacionados a ossos e pele. No amor, a sedução fica favorecida.
Cor: MAGENTA Palpite: 16, 19, 45
Sagitário
Sexta-feira cheia de boas vibrações! Aproveite o dia para organizar a casa e o trabalho, fortalecendo laços com parentes e amigos. Com foco e responsabilidade, ganhos sólidos ficam a caminho, enquanto o amor pode surpreender com alguém mais experiente.
Cor: BRANCO Palpite: 47, 20, 11
Capricórnio
Hoje você tem energia de sobra e sua comunicação será seu diferencial no trabalho, elevando sua imagem com colegas e chefes. Na família, responsabilidades devem surgir, mas sua perseverança faz tudo fluir. No amor, encontros inesperados podem abrir portas para novas paixões.
Cor: ROXO Palpite: 27, 12, 36
Aquário
Hoje as finanças ficam favorecidas pelo seu esforço, com boas chances de ampliar ganhos e alcançar mais segurança. Nos contatos, seja cuidadoso ao se expressar, pois sua comunicação tem impacto. No amor, a timidez pode surgir, mas a estabilidade e o desejo de algo sério predominam.
Cor: AMARELO Palpite: 30, 48, 01
Peixes
Hoje seu charme e sociabilidade ficam em alta, prometendo muitos convites e oportunidades de diversão. Com Saturno ajudando a manter o foco financeiro e no trabalho, você pode equilibrar folia e responsabilidade. No amor, prepare-se para conquistar e ser conquistado.
Cor: VERDE Palpite: 26, 08, 33