Horóscopo do dia 12 de setembro

Áries

Sextou com energia para focar no trabalho e no dinheiro. Oportunidades lucrativas podem surgir hoje, mas mantenha segredo para evitar invejosos. À noite, aproveite a Lua em Gêmeos para se comunicar, paquerar e curtir com amigos. Sintonia perfeita com seu par!

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 56, 27, 45

Touro

Arrase neste final de semana com toda a sua energia e foco! Seu charme e comunicação serão seus trunfos. Procure sair da rotina e se divertir no amor. O céu é o limite para suas conquistas, acredite nisso e vá em frente.

Cor: ROSA Palpite: 47, 20, 11

Gêmeos

O dia começa favorável para assuntos familiares. Desafios podem surgir, mas com cautela e diplomacia no trabalho, tudo será superado. Mais tarde, a Lua em seu signo renova seu ânimo para conquistas pessoais e amorosas! Mantenha sua vibe alta e aproveite.

Cor: PRETO Palpite: 20, 36, 47

Câncer

Sexta-feira pede energia na comunicação e na busca por projetos pessoais! Iniciar um novo projeto no trabalho e acolher amizades traz bons frutos. A noite pede resiliência, mas promete sintonia no amor e possíveis boas surpresas. Fique aberto!

Cor: VERDE Palpite: 42, 17, 08

Leão

Sexta-feira cheia de surpresas financeiras! Use a confiança extra dos astros para alcançar grandes objetivos na carreira. Novidades positivas para quem procura emprego. À noite, prepare-se para laços afetivos fortes e uma conquista emocionante.

Cor: MARROM Palpite: 15, 51, 24

Virgem

Sextou com confiança! Seu destaque nas tarefas em equipe favorece interações e novos conhecimentos. Ótimas energias para viagens e estudos. De olho na paquera durante o dia, pois à noite, o foco pode mudar. Dê mais atenção ao romance!