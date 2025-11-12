Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Hoje pode ser uma mistura de altos e baixos, então prepare-se para se adaptar conforme as circunstâncias. Seja ágil no trabalho e evite agir sem pensar. Mantenha a calma, especialmente à noite. Um pouco de flexibilidade melhora as coisas no romance.

Cor: CEREJA Palpite: 43, 16, 36

Touro

Prepare-se para um dia inicialmente tenso, com possíveis conflitos em ambientes familiares e profissionais. Mas fique tranquilo, pois a noite promete melhora no clima! Seu charme estará em alta, facilitando o flerte. No amor, vá com calma e evite precipitações.

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 18, 38, 09

Gêmeos

Hoje, valorize sua habilidade de comunicação para evitar conflitos. Mantenha a paciência, principalmente no trabalho, e esteja aberto a diferentes pontos de vista. Prepare-se para um clima instável à noite. O amor requer diálogo claro, então abra seu coração e esclareça qualquer dúvida.

Cor: AMARELO Palpite: 54, 27, 57