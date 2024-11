Horóscopo do dia 12 de novembro

Esta terça começa trazendo um astral mais leve em todas as áreas, inclusive no trabalho. Agir em equipe será a chave para o sucesso hoje! Só tenha cuidado com o excesso de otimismo logo cedo e foque nas tarefas. O amor fica mais interessante se você trouxer novidades e apostar na criatividade. Cor: BRANCO Palpites: 14, 23, 50

A Lua em Áries coloca um holofote na sua vida profissional! É um bom dia para se concentrar na carreira e dar um grande salto nessa área. Tente deixar as diferenças de lado, porque ficar só apontando os erros dos outros não leva a lugar nenhum. Pegue mais leve no amor. Cor: ROSA Palpites: 04, 42, 60

Esta terça começa animada com a chegada da Lua em Áries, sinal de que você terá pique para cuidar de qualquer tarefa. As amizades estão protegidas, mas é melhor ter cuidado em alguns momentos porque uma briga não está descartada. No amor, pegue leve nas críticas. Cor: CINZA Palpites: 54, 56, 45

A Lua inferniza seu astral hoje, Touro, e talvez você sinta que precisa de paz e sossego, principalmente para manter suas emoções sob controle . A boa notícia é que as coisas podem progredir no trabalho se souber agir sem chamar muita atenção. No amor, faça a sua parte se quiser manter a paz. Cor: PRATA Palpites: 27, 56, 38

LIBRA

A Lua está de mudança para Áries nesta terça, favorecendo os relacionamentos, e a dica é apostar em serviços feitos em parceria.Na vida pessoal, afastar a solidão pode ser a melhor pedida para aquecer seu coração e começar a semana com a corda toda! O amor está protegido. Cor: AMARELO Palpites: 51, 33, 05

ESCORPIÃO

A Lua entra em Áries, e você vai precisar de disciplina e determinação para dar conta das tarefas que pintarem pela frente. Se depender das estrelas, vai se sair melhor do que espera se não deixar as coisas para a última hora. Talvez seja preciso um esforço extra para controlar seu lado ciumento no amor. Cor: AZUL Palpites: 52, 25, 07

SAGITÁRIO

A sorte tem tudo para sorrir para o seu lado! A Lua chega ao seu paraíso astral hoje, sinal de que você vai contar com as melhores vibes. Explore seus pontos fortes para correr atrás de novas oportunidades, e redobre a atenção com os gastos para não se enrolar. No amor, capriche no romantismo. Cor: MAGENTA Palpites: 16, 27, 18

CAPRICÓRNIO

Assuntos antigos ou ligados à sua família podem se desenrolar com mais tranquilidade nesta terça, Caprica. Mas fofocas podem incomodar, e você precisa escolher as palavras com cuidado para evitar problemas. No amor, pegue leve no ciúme! Cor: VERDE Palpites: 06, 22, 15

AQUÁRIO

Com a Lua brilhando em Áries, o céu envia as melhores energias para você brilhar em tudo o que envolve comunicação.Só que nem tudo é aquela maravilha e você pode encarar um ou outro mal–entendido se não escolher as palavras com cuidado. No amor, cuidado com os fofoqueiros. Cor: VERMELHO Palpites: 36, 10, 19

PEIXES

A Lua coloca as finanças em destaque e traz ótimas oportunidades de encher os bolsos. Mas lembre que o seu sucesso depende diretamente da sua dedicação! À tarde, críticas e cobranças podem incomodar se não tiver cuidado. No amor, é melhor ir com calma nas cobranças. Cor: CREME Palpites: 14, 33, 51