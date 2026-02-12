Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.
Áries
Hoje, o dia promete boas energias e disposição para planejar o Carnaval. Aproveite a manhã com confiança e foco na saúde, evitando excessos após o almoço. No amor, há uma paixão no ar, mas fique atento a possíveis desencontros ao final do dia. Aproveite o momento!
Cor: DOURADO Palpite: 39, 28, 46
Touro
Aproveite a manhã para lucrar e conquistar seus objetivos. Evite pressa à tarde e aja com cautela nas negociações. Sua sensualidade brilha no começo, mas cuidado com ilusões amorosas e relacionamentos complicados. Mantenha o equilíbrio e aproveite o potencial do dia.
Cor: SALMÃO Palpite: 27, 19, 36
Gêmeos
Hoje seu talento pode abrir portas para novidades e oportunidades profissionais. No entanto, a tarde exige atenção para manter suas finanças sob controle. Sua energia contagiante inspira quem está ao seu redor, mas cuidado com mal-entendidos na paixão.
Cor: CEREJA Palpite: 34, 18, 43
Câncer
Hoje você pode aproveitar ótimas vibrações na carreira e nas finanças para avançar rapidamente. Mas a tarde, os astros deixam tudo mais desafiador. Mantenha o equilíbrio físico e emocional, e no amor, o desejo de se conectar aumenta, mas esteja atento a possíveis imprevistos.
Cor: AZUL-MARINHO Palpite: 42, 17, 51
Leão
Hoje você fica cheio de energia e carisma, perfeito para ampliar suas conexões e fortalecer vínculos. Parcerias e trabalho em equipe ganham impulso. Aproveite seu charme irresistível nos relacionamentos e mantenha o equilíbrio com a família para um dia harmonioso.
Cor: LARANJA Palpite: 28, 37, 46
Virgem
Hoje o Sol traz boas energias para seu trabalho, incentivando confiança e foco nos seus conhecimentos. Nos relacionamentos, seja flexível e paciente para evitar tensões. No amor, seja mais empático com seu parceiro e aproveite para se divertir, mas cuidado com ilusões à noite.
Cor: GOIABA Palpite: 03, 46, 39
Libra
Hoje você pode aproveitar boas vibrações e oportunidades de crescimento nos negócios e finanças. Sua energia fica em alta pela manhã, mas cuide do bem-estar ao longo do dia. No amor, cuidado com pequenas tensões. Aproveite o momento para fortalecer suas relações.
Cor: BRANCO Palpite: 02, 52, 20
Escorpião
Comece o dia com muita disposição para organizar tudo ao seu redor. No trabalho, o período é favorável para melhorar suas finanças, mas cuidado com gastos excessivos. No amor, atenção para possíveis desentendimentos à tarde que exigem diálogo e paciência.
Cor: BEGE Palpite: 05, 08, 59
Sagitário
Hoje a Lua traz vibes positivas que fortalecem sua saúde e energia. No trabalho, sua inteligência brilha, e finanças podem melhorar à tarde. Nos relacionamentos, mantenha a calma e a tolerância. Esteja aberto ao amor e boas amizades, aproveitando cada momento com equilíbrio.
Cor: VIOLETA Palpite: 30, 45, 21
Capricórnio
Cuide do seu bem-estar hoje, poupando energia e evitando preocupações. A Lua no seu signo melhora seu humor. No trabalho, foco e discrição favorecem bons resultados. No amor, confie em si mesmo e seja aberto às novidades para transformar as incertezas em boas surpresas.
Cor: AMARELO Palpite: 45, 52, 09
Aquário
Hoje você fica cheio de disposição para conquistar seus objetivos, especialmente pela manhã, quando os projetos fluem bem. No fim do dia, cuidado com possíveis confusões ou expectativas exageradas no amor. Aproveite o dia com cautela, acredite no seu potencial.
Cor: VERDE-ESMERALDA Palpite: 33, 40, 06
Peixes
Hoje é um dia cheio de boas energias para avançar na carreira e conquistar seus objetivos. Cuidado com obstáculos à tarde, mantenha o foco. Seu esforço pode favorecer seu bolso. No amor, a socialização fica mais intensa, mas evite expectativas altas à noite.
Cor: AZUL Palpite: 18, 12, 30