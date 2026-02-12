Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Hoje, o dia promete boas energias e disposição para planejar o Carnaval. Aproveite a manhã com confiança e foco na saúde, evitando excessos após o almoço. No amor, há uma paixão no ar, mas fique atento a possíveis desencontros ao final do dia. Aproveite o momento!

Cor: DOURADO Palpite: 39, 28, 46

Touro

Aproveite a manhã para lucrar e conquistar seus objetivos. Evite pressa à tarde e aja com cautela nas negociações. Sua sensualidade brilha no começo, mas cuidado com ilusões amorosas e relacionamentos complicados. Mantenha o equilíbrio e aproveite o potencial do dia.

Cor: SALMÃO Palpite: 27, 19, 36

Gêmeos

Hoje seu talento pode abrir portas para novidades e oportunidades profissionais. No entanto, a tarde exige atenção para manter suas finanças sob controle. Sua energia contagiante inspira quem está ao seu redor, mas cuidado com mal-entendidos na paixão.

Cor: CEREJA Palpite: 34, 18, 43

Câncer

Hoje você pode aproveitar ótimas vibrações na carreira e nas finanças para avançar rapidamente. Mas a tarde, os astros deixam tudo mais desafiador. Mantenha o equilíbrio físico e emocional, e no amor, o desejo de se conectar aumenta, mas esteja atento a possíveis imprevistos.

Cor: AZUL-MARINHO Palpite: 42, 17, 51

Leão

Hoje você fica cheio de energia e carisma, perfeito para ampliar suas conexões e fortalecer vínculos. Parcerias e trabalho em equipe ganham impulso. Aproveite seu charme irresistível nos relacionamentos e mantenha o equilíbrio com a família para um dia harmonioso.

Cor: LARANJA Palpite: 28, 37, 46

Virgem

Hoje o Sol traz boas energias para seu trabalho, incentivando confiança e foco nos seus conhecimentos. Nos relacionamentos, seja flexível e paciente para evitar tensões. No amor, seja mais empático com seu parceiro e aproveite para se divertir, mas cuidado com ilusões à noite.

Cor: GOIABA Palpite: 03, 46, 39