Horóscopo do dia 12 de agosto

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

ÁRIES

Transformações estão previstas, e talvez você tenha que tomar decisões importantes. Mas força na peruca, pois tudo indica que se vai dar bem! Ainda, a Lua ingressa em Sagitário, levanta seu ânimo e manda todo incentivo para você sair da sua zona de conforto. Sinal de emoções intensas no amor.

Cor: PRETO Palpites: 10, 25, 43

TOURO

Lua e Netuno abrem a manhã em ótimo aspecto e enviam vibes superpositivas para você realizar suas esperanças! Aproveite as primeiras horas do dia para ir atrás dos seus objetivos, pois tudo deve fluir do jeito que espera. No amor, você vai encantar com seu jeito seducente. Cor: CINZA Palpites: 59, 05, 41

GÊMEOS

Determinação e ideias inspiradas serão seus trunfos para começar o dia com tudo, e você vai se destacar e brilhar no que fizer! A Lua promete vibes animadas e positivas para suas relações. Vibes estimulantes no amor.

Cor: LILÁS Palpites: 31, 50, 49

A sorte vai soprar em sua direção, e tudo indica que terá boas novas já nas primeiras horas desta terça. Depois, a Lua muda de posição no Zodíaco, apontando muito trabalho pela frente, mas sua dedicação será recompensada e os frutos virão! Surpresinhas deliciosas no amor.

Cor: SALMÃO Palpites: 34, 18, 09

Agindo no setor mais positivo do seu Horóscopo, a Lua deixará seu encanto, talentos e simpatia no modo turbo! A sorte deve sorrir para você em vários aspectos, mas não convém abusar, pois instabilidades estão previstas nas finanças. O amor fica mais prazeroso.

Cor: MAGENTA Palpites: 09, 39, 54

VIRGEM

De antena ligada nas necessidades alheias, você vai atender as expectativas mais exigentes. Nada te segura! Mas interesses domésticos e familiares entram em pauta ao longo do dia e talvez tenha que resolver umas bagacinhas em casa. Boa fase no amor.

Cor: ROXO Palpites: 27, 18, 39

LIBRA

O dia já começa com vibes astrais excelentes para fazer bonito no trabalho e consolidar conquistas materiais. Só tenha mais discrição e evite se abrir com quem mal conhece, porque pode pintar fofocas, valeu? No amor, revele seus sentimentos.