Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Vênus e Saturno destacam responsabilidades no trabalho neste sábado. Conclua tarefas pendentes, depois permita-se relaxar! Há diversão à vista, seja conhecendo pessoas novas ou se aventurando em uma pequena viagem. Surpresas na paquera podem levar a um novo romance.

Cor: ROSA Palpite: 29, 11, 18

Touro

Hoje é o dia para decisões financeiras acertadas e uma chance de ganhar dinheiro extra. Se um amigo pediu dinheiro emprestado, talvez seja melhor recusar. No amor, sua relação vai se fortificar. A conquista pode demorar, mas conta com ajuda extra de pessoas próximas!

Cor: PRETO Palpite: 09, 29, 20

Gêmeos

Sábado com alto astral e boas vibrações! Aproveite para passear e conectar-se com amigos distantes. A família pode ser um desafio, mas esteja aberto para conhecer pessoas novas também. Há novidades incríveis no amor, mas cuidado com o ciúmes. Mantenha o equilíbrio!

Cor: AZUL-TURQUESA Palpite: 41, 50, 59

Câncer

Hoje é um dia ideal para relaxar em casa e desfrutar de boas conversas com pessoas distantes. No entanto, seja cauteloso ao viajar à noite e evite fofocas. Apesar da vida amorosa parecer calma, espere surpresas agradáveis pela manhã.

Cor: CINZA Palpite: 04, 23, 32

Leão

Comece o fim de semana lidando positivamente com dinheiro e negociações. Seu sábado será cheio de diversão e energia com amigos. A sintonia em seu relacionamento amoroso está em alta. Lembre-se: talvez não seja ideal misturar amizade e dinheiro à noite.

Cor: LILÁS Palpite: 14, 41, 32

Virgem

Seja para trabalhar ou curtir, o dia promete! Seu potencial para ganhar dinheiro está em alta logo cedo. Na relação, cobranças e expectativas podem surgir à noite, mas a conexão amorosa melhora ao longo do dia. Adiante seus contatinhos para brilhar na conquista!

Cor: AZUL-ROYAL Palpite: 16, 52, 02