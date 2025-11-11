Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.
Áries
Apesar do alerta de contratempos no ambiente doméstico por causa de Júpiter retrógrado, mantenha a paciência e a calma. No amor, espere um dia relaxado e prazeroso, seu charme esta em alta! Oportunidade de fisgar um grande amor está no ar!
Cor: AZUL-MARINHO Palpite: 24, 53, 42
Touro
Hoje é um dia tranquilo, perfeito para curtir a harmonia em família e avançar nos seus projetos financeiros. No trabalho, aposte naquilo que já domina. Atenção à comunicação para evitar mal-entendidos e manter a paz no romance. Mantenha a teimosia baixa,
especialmente com seu amor.
Cor: VERDE Palpite: 33, 42, 32
Gêmeos
Prepare-se para brilhar no social e arrasar de coração! No trabalho, excelentes perspectivas te aguardam. Mas quando se trata de finanças, mostre cautela com a instabilidade de Júpiter retrogrado. Mantenha seus gastos sob controle e não perca o controle de sua fortuna.
Cor: VERDE-ESMERALDA Palpite: 15, 06, 31
Câncer
Hoje é dia de focar na estabilidade material e conquistar ganhos extras com ações e iniciativas! Prefira a manhã para experiências criativas e lucrativas. No amor, permita-se uma paquera descomplicada. E lembre-se: cuide da sua saúde evitando excessos.
Cor: PRETO Palpite: 34, 10, 27
Leão
Prepare-se para brilhar, leãozinho, a Lua Cheia proporciona sorte em vários setores hoje. Seus encantos estão irresistíveis e vão atrair muitos crushes. Mas cuidado, Júpiter retrógrado pode afetar sua energia e humor. Cuide-se e não deixe obstáculos te derrubar. Mantenha a positividade!
Cor: LILÁS Palpite: 08, 35, 51
Virgem
Inicie o dia com vigor para ter uma terça produtiva! Concentre-se nas suas metas e evite se distrair com as redes sociais. Atenção, discórdias podem surgir, especialmente entre amigos. No romance, promova mais diálogo e confiança com seu par.
Cor: VERDE Palpite: 33, 26, 42
Libra
Seus sonhos estão prontos para decolar! Com a torcida de amigos e o carinho de uma pessoa especial, a motivação fica em alta. Mas atenção na vida profissional: ter confiança é vital para enfrentar os desafios. Prepare-se para imprevistos e ouse, o amor está no ar!
Cor: AZUL Palpite: 45, 21, 48
Escorpião
Vai brilhar na carreira hoje! Sua garra e ambição pavimentam o caminho para o sucesso, e sua performance pode chamar atenção da chefia. Apesar das instabilidades, atraia atenção em sua vida amorosa e prepare-se para surpreender um crush desejado. Dê tudo de si!
Cor: MARROM Palpite: 08, 51, 17
Sagitário
Mostre seu talento e criatividade hoje! Há chances para mudanças e oportunidades de trabalho interessantes. Seu espírito aventureiro está em alta, então ouse e siga seus sonhos. Atenção extra com dinheiro, mas no amor, alguém especial pode aparecer.
Cor: SALMÃO Palpite: 46, 45, 27
Capricórnio
Hoje, sua percepção fica afiada, possibilitando descobrir oportunidades lucrativas! Mantenha o foco no trabalho para garantir grandes resultados. Porém, exerça paciência para evitar conflitos. Para o amor, Júpiter retrógrado pede diplomacia e empatia. Paquera? O clima promete ficar quente!
Cor: BEGE Palpite: 23, 32, 35
Aquário
Hoje é seu dia de brilhar, cheio de energia e sociabilidade! Aproveite para se conectar, ganhar admiradores e conquistar corações. No trabalho, fique atento para possíveis reviravoltas. Lembre-se de cuidar da saúde com carinho. No amor, prepare-se para novas possibilidades!
Cor: CINZA Palpite: 09, 54, 56
Peixes
Período intenso de trabalho! Seja dedicado, pois as recompensas estão a caminho. Sua saúde e vitalidade estão em alta, mas tenha cautela nas paqueras e nos planos de lazer, imprevistos podem acontecer. Pegue leve com o crush e evite forçar situações, ok?
Cor: AZUL-CLARO Palpite: 32, 06, 31