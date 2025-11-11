Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Apesar do alerta de contratempos no ambiente doméstico por causa de Júpiter retrógrado, mantenha a paciência e a calma. No amor, espere um dia relaxado e prazeroso, seu charme esta em alta! Oportunidade de fisgar um grande amor está no ar!

Cor: AZUL-MARINHO Palpite: 24, 53, 42

Touro

Hoje é um dia tranquilo, perfeito para curtir a harmonia em família e avançar nos seus projetos financeiros. No trabalho, aposte naquilo que já domina. Atenção à comunicação para evitar mal-entendidos e manter a paz no romance. Mantenha a teimosia baixa,

especialmente com seu amor.

Cor: VERDE Palpite: 33, 42, 32

Gêmeos

Prepare-se para brilhar no social e arrasar de coração! No trabalho, excelentes perspectivas te aguardam. Mas quando se trata de finanças, mostre cautela com a instabilidade de Júpiter retrogrado. Mantenha seus gastos sob controle e não perca o controle de sua fortuna.

Cor: VERDE-ESMERALDA Palpite: 15, 06, 31

Câncer

Hoje é dia de focar na estabilidade material e conquistar ganhos extras com ações e iniciativas! Prefira a manhã para experiências criativas e lucrativas. No amor, permita-se uma paquera descomplicada. E lembre-se: cuide da sua saúde evitando excessos.

Cor: PRETO Palpite: 34, 10, 27

Leão

Prepare-se para brilhar, leãozinho, a Lua Cheia proporciona sorte em vários setores hoje. Seus encantos estão irresistíveis e vão atrair muitos crushes. Mas cuidado, Júpiter retrógrado pode afetar sua energia e humor. Cuide-se e não deixe obstáculos te derrubar. Mantenha a positividade!

Cor: LILÁS Palpite: 08, 35, 51

Virgem

Inicie o dia com vigor para ter uma terça produtiva! Concentre-se nas suas metas e evite se distrair com as redes sociais. Atenção, discórdias podem surgir, especialmente entre amigos. No romance, promova mais diálogo e confiança com seu par.