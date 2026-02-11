Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Hoje é um dia perfeito para se destacar e conquistar aliados, seja na vida social ou profissional. Novidades podem trazer recompensas financeiras. No amor, o clima é de sucesso e diversão, garantindo momentos vibrantes e animados para o seu coração.

Cor: PRATA Palpite: 27, 36, 20

Touro

Hoje é dia de superar desafios, com Marte fortalecendo os taurinos. Foque em suas metas e aproveite oportunidades na carreira e finanças. No amor, a atração fica em alta, prometendo momentos intensos e apaixonados. Prepare-se para um dia cheio de energia!

Cor: VERMELHO Palpite: 55, 48, 19

Gêmeos

Hoje você demonstra entusiasmo e facilidade em conquistar o que deseja, contando com o apoio de quem trabalha com você. Novas amizades podem surgir. No amor, boas notícias estão no ar, trazendo mais conexão e alegria para o seu relacionamento.

Cor: AMARELO Palpite: 10, 19, 57

Câncer

Hoje a energia fica elevada, com muita vitalidade para superar obstáculos e avançar nos seus objetivos profissionais, garantindo estabilidade financeira. Se estiver solteiro, emoções intensas podem surgir com alguém do seu cotidiano. Aproveite o dia para fortalecer suas conexões!

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 08, 05, 41

Leão

Hoje é um dia perfeito para aproveitar o lado divertido da vida, com alto astral e energia contagiante. Sua criatividade e simpatia te destacam no trabalho e podem impulsionar seus ganhos. No amor, surpresas agradáveis podem fortalecer suas paqueras e abrir caminho para o namoro.

Cor: PRETO Palpite: 15, 51, 26

Virgem

Hoje é um dia excelente para cuidar do seu bem-estar e aumentar sua renda, até mesmo com a vendas de itens usados. Aproveite o impulso de Marte no trabalho para se destacar e crescer. No amor, Vênus garante momentos românticos e talvez uma atração inesperada.

Cor: VERDE Palpite: 04, 06, 33