Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Hoje sua intuição efica fortalecida, favorecendo decisões e ideias importantes. No trabalho, mantenha o foco e cuidado no final da tarde, pois a atenção pode escapar. À noite, Mercúrio em Sagitário traz energia extra para o amor e a diversão ao lado do parceiro.

Cor: MAGENTA Palpite: 09, 27, 03

Touro

Hoje a Lua traz sorte e boa energia para você. Aproveite para agilizar tarefas e aproveitar boas oportunidades. No amor, cuidado com possíveis conflitos à tarde, mas a noite promete sensualidade e momentos intensos a dois. Aproveite o dia.

Cor: VIOLETA Palpite: 30, 48, 12

Gêmeos

Hoje é um ótimo dia para resolver assuntos familiares com diplomacia e manter a paz. No trabalho, foco e esforço podem impulsionar sua carreira e enfrentar desafios. No amor, cuidado com o ciúme, mas a noite traz animação e boas conquistas.

Cor: CINZA Palpite: 54, 29, 11

Câncer

Hoje o dia favorece a criatividade, viagens e boas conversas, trazendo oportunidades de ampliar sua rede de contatos. Reserve um momento para cuidar da saúde. No amor, novidades e romantismo animam a rotina, tornando o dia especial para o coração.

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 56, 47, 20

Leão

Hoje é um excelente dia para renovar o ambiente e se desapegar do que não serve mais. Cuide bem das finanças e mantenha a praticidade no trabalho. Com Mercúrio chegando ao seu signo, o amor está em alta, trazendo romantismo e novas possibilidades de conquista.

Cor: PRETO Palpite: 49, 59, 05

Virgem

Hoje é um dia ideal para aproveitar boas energias no trabalho, além de ter disposição para correr atrás dos seus objetivos. No amor, confie no seu charme e dê o passo decisivo, mantendo o controle do ciúme para conquistar quem deseja.

Cor: AZUL Palpite: 09, 54, 45