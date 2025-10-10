Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Sextou com energia positiva! A Lua em Gêmeos favorece a comunicação e deslocamentos hoje. Divirta-se com os amigos e aumente sua rede de contatos com seu jeito animado. Aproveite também a leveza do romance que os astros prometem para hoje. Mantenha-se otimista!

Cor: ROSA Palpite: 22, 06, 31

Touro

Organize suas finanças e trabalho! A Lua em Gêmeos favorece essa ordem! Uma grana extra pode surgir. Vale negociar bônus ou um aumento. Investir em si será a chave do sucesso! Cuidado com possessividade no amor. Mantenha a calma na paquera.

Cor: PRATA Palpite: 02, 45, 54

Gêmeos

Dia de grande energia com a Lua iluminando seu signo. Os planos de viagem podem se tornar realidade! Não se esqueça de mostrar seu lado descontraído no amor e dar ao seu parceiro toda a atenção que ele merece. Aproveite!

Cor: CREME Palpite: 41, 44, 08

Câncer

Sextou, mas conserve as energias! Foque nas tarefas e confie na sua intuição. Ela guia você e abre caminhos para que perceba intenções ocultas. Na vida amorosa, se prepare, pois o mistério ronda seu dia, mas ótimas surpresas podem aparecer!

Cor: CINZA Palpite: 45, 38, 02

Leão

Hoje, seu sucesso no trabalho estará ligado à colaboração e empatia com os colegas. Amizades ganham destaque, com conselhos valiosos a dar. O amor está no ar, com potencial para conhecer alguém novo ou aumentar a sintonia com o par. Valorize as conexões!

Cor: GOIABA Palpite: 37, 30, 28

Virgem

Hoje é um dia de mergulhar no trabalho com determinação e foco! Seus esforços renderão frutos e sua popularidade está em ascensão. No amor, o clima é de seriedade, ótimo para conversar sobre o futuro. Fique atento a interesses românticos maduros.

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 47, 36, 18