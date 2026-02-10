Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.
Áries
Hoje é um ótimo dia para explorar novas experiências, ampliar seus horizontes e mostrar sua criatividade no trabalho, podendo até aumentar seus ganhos. No amor, a conexão com o parceiro se intensifica, e quem está solteiro, lembre-se de não deixar a timidez impedir novas possibilidades.
Cor: PRETO Palpite: 45, 10, 52
Touro
Ótimo dia para focar no trabalho e nos interesses financeiros, confiando na sua intuição para negociar. Valorize amizades sinceras e dê atenção àqueles que realmente importam. No amor, Vênus traz boas oportunidades para se apaixonar ou fortalecer o relacionamento.
Cor: AZUL-TURQUESA Palpite: 22, 04, 49
Gêmeos
Hoje é dia de destaque na carreira, com Vênus em Peixes impulsionando sua criatividade, e podendo trazer lucros. A Lua em Sagitário aumenta seu bom humor e confiança, fortalecendo relacionamentos. No amor, o charme fica em alta, atraindo conexões e harmonia.
Cor: AMARELO Palpite: 50, 60, 08
Câncer
Hoje seu foco na carreira brilha, impulsionado por Netuno. Cuide do seu bem-estar com exercícios. No amor, Vênus entra em Peixes e traz possibilidades de encontros especiais e momentos românticos a dois, potencializando conexões profundas. Aproveite o dia!
Cor: AZUL-CLARO Palpite: 47, 45, 11
Leão
Hoje é dia de sorte e sucesso! A Lua ilumina seu paraíso, trazendo boas notícias, além de potencial para melhorar suas finanças. Com ótima disposição, invista no que te faz feliz e aproveite sua sedução. Momentos íntimos prometem ser inesquecíveis.
Cor: CINZA Palpite: 06, 42, 17
Virgem
Hoje é um excelente dia para negócios e investimentos. A atenção à família traz bem- estar e afeto, mas atenção à noite para evitar brigas. Quem está em um relacionamento pode sentir o amor mais forte, enquanto os solteiros têm vontade de se envolver.
Cor: MAGENTA Palpite: 48, 09, 45
Libra
Hoje, a Lua traz otimismo e muita sociabilidade, facilitando contatos e momentos alegres com amigos e pessoas queridas. No trabalho, use sua criatividade para se destacar e crescer. Cuidado com a saúde e imunidade. No amor, o interesse por alguém do trabalho pode crescer.
Cor: LILÁS Palpite: 22, 40, 31
Escorpião
Dia de prosperidade e determinação: boas vibrações, potencial para lucrar e reconhecimento no trabalho. Sua saúde fica equilibrada e energias positivas favorecem o bem-estar. No amor, aproveite as chances de conquistas especiais. Se estiver num relacionamento, evite ciúmes.
Cor: BRANCO Palpite: 54, 36, 18
Sagitário
Hoje seu bem-estar está em alta com a Lua brilhando forte no seu signo. Aproveite para se dedicar às suas paixões no trabalho, pois o cenário fica favorável ao sucesso. No amor, Vênus traz harmonia e romance, deixando seus relacionamentos mais protegidos e cúmplices.
Cor: ROSA Palpite: 32, 40, 23
Capricórnio
Hoje, o astral fica mais tranquilo, ajudando você a se concentrar no trabalho com calma e apoio familiar. Vênus deixa você mais sensível e receptivo, facilitando paqueras e encontros amorosos. Aproveite o dia para fortalecer conexões e viver momentos de carinho e conquista.
Cor: ROXO Palpite: 27, 12, 39
Aquário
Hoje é um dia de grandes novidades financeiras com Vênus em sua Casa da Fortuna, aumentando seu potencial de lucro. No trabalho, a criatividade facilita o progresso e novas oportunidades. No amor, surpresas e emoções intensas prometem agitar seu coração.
Cor: PINK Palpite: 59, 33, 40
Peixes
Hoje é o dia de celebrar suas conquistas e mostrar o seu talento no trabalho, com boas doses de sucesso financeiro. Cuide da sua energia, respeitando seus limites, e aproveite o charme que Vênus traz para o amor. Surpresas e paixões estão no ar!
Cor: VIOLETA Palpite: 06, 15, 51