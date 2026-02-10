Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Hoje é um ótimo dia para explorar novas experiências, ampliar seus horizontes e mostrar sua criatividade no trabalho, podendo até aumentar seus ganhos. No amor, a conexão com o parceiro se intensifica, e quem está solteiro, lembre-se de não deixar a timidez impedir novas possibilidades.

Cor: PRETO Palpite: 45, 10, 52

Touro

Ótimo dia para focar no trabalho e nos interesses financeiros, confiando na sua intuição para negociar. Valorize amizades sinceras e dê atenção àqueles que realmente importam. No amor, Vênus traz boas oportunidades para se apaixonar ou fortalecer o relacionamento.

Cor: AZUL-TURQUESA Palpite: 22, 04, 49

Gêmeos

Hoje é dia de destaque na carreira, com Vênus em Peixes impulsionando sua criatividade, e podendo trazer lucros. A Lua em Sagitário aumenta seu bom humor e confiança, fortalecendo relacionamentos. No amor, o charme fica em alta, atraindo conexões e harmonia.

Cor: AMARELO Palpite: 50, 60, 08

Câncer

Hoje seu foco na carreira brilha, impulsionado por Netuno. Cuide do seu bem-estar com exercícios. No amor, Vênus entra em Peixes e traz possibilidades de encontros especiais e momentos românticos a dois, potencializando conexões profundas. Aproveite o dia!

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 47, 45, 11

Leão

Hoje é dia de sorte e sucesso! A Lua ilumina seu paraíso, trazendo boas notícias, além de potencial para melhorar suas finanças. Com ótima disposição, invista no que te faz feliz e aproveite sua sedução. Momentos íntimos prometem ser inesquecíveis.

Cor: CINZA Palpite: 06, 42, 17

Virgem

Hoje é um excelente dia para negócios e investimentos. A atenção à família traz bem- estar e afeto, mas atenção à noite para evitar brigas. Quem está em um relacionamento pode sentir o amor mais forte, enquanto os solteiros têm vontade de se envolver.

Cor: MAGENTA Palpite: 48, 09, 45