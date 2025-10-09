Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.
Áries
A semana começa com praticidade para realizar suas tarefas. Desafios podem surgir no relacionamento com pessoas próximas, mas a ajuda dos astros prometem equilíbrio. Mostre seu romantismo para desfrutar de bons momentos a dois e cuidado com o ciúme. A paquera traz surpresas do passado!
Cor: BRANCO Palpite: 59, 33, 23
Touro
Comece bem o dia expressando suas ideias, oa astros estão a seu favor! Cuidado com mal-entendidos à tarde, mas conte com a diplomacia de Vênus para se destacar. E prepare-se para uma noite irrecusável de encantos e amor. Mantenha-se positivo e comunicativo!
Cor: AMARELO Palpite: 03, 28, 46
Gêmeos
A semana começa com energia para aproveitar oportunidades financeiras, mas tenha cautela com gastos à tarde. À noite, um clima de sorte melhora suas interações. No amor, o entendimento e romantismo estão no ar, animando a paquera. Aproveite cada momento!
Cor: AMARELO Palpite: 60, 33, 35
Câncer
Inicio de semana com clareza e energia no trabalho! A tarde requer diplomacia com colegas e família. Com Vênus em Libra, mostre seu lado protetor ao seu amor. Quem sabe uma chance para um ex ou um novo amor esteja no horizonte? Mantenha-se aberto!
Cor: PRETO Palpite: 49, 41, 23
Leão
Comece a semana com discrição e evite conflitos. Fique atendo nas comunicações no trabalho e faça a sua parte. Permita-se descansar à noite para aliviar tensões. Vênus em Libra traz leveza para sua vida amorosa. Aposte na sensualidade para surpreender!
Cor: AMARELO Palpite: 46, 25, 43
Virgem
Inicie a semana com sonhos, mantendo os pés no chão para realizar projetos concretos. À noite, Vênus em Libra traz good vibes para suas finanças. Curta a presença dos amigos e os envolva na sua vida amorosa para uma semana maravilhosa!
Cor: CINZA Palpite: 47, 20, 54
Libra
Comece a semana com foco no trabalho e aproveite oportunidades para lucrar. Opere com sabedoria durante a tarde, pois desafios na convivência podem surgir. Mas prepare- se para uma noite romântica, graças à Vênus no seu signo. Amor e conquistas poderão te surpreender!
Cor: AZUL Palpite: 02, 34, 16
Escorpião
Comece seu dia buscando aventuras e novidades, especialmente no trabalho! Esteja pronto para aprender com os colegas e se conectar com pessoas distantes. Mantenha a postura confiante e aproveite as surpresas amorosas que a vida tem a oferecer.
Cor: LILÁS Palpite: 52, 47, 11
Sagitário
Segunda-feira chega com reviravoltas! Mudanças no trabalho e relacionamentos estão a caminho. O desapego é a chave para o dia. Mas a noite promete, com Vênus em Libra trazendo companheirismo nos relacionamentos e apimentando a paquera. Prepare-se para virar o jogo!
Cor: AZUL-CLARO Palpite: 45, 09, 56
Capricórnio
Comece a semana com energia positiva nos relacionamentos! A tarde pode ter atritos, mantenha a diplomacia para preservar a harmonia. À noite, sua imagem fica mais sedutora graças à Vênus. No amor, um romance iniciado agora tem chances de se tornar compromisso em breve.
Cor: ROSA Palpite: 38, 45, 54
Aquário
Comece o dia com dedicação e disciplina para mergulhar no trabalho, apesar das distrações. À tarde, Vênus em Libra traz uma energia descontraída para o trabalho e relações pessoais. Mantenha o bom humor para brilhar no trabalho e no amor!
Cor: BRANCO Palpite: 20, 36, 54
Peixes
Segunda-feira com tudo para ser incrível! Use sua criatividade e bom humor para se destacar hoje. Ótimo para arriscar em algo novo. À tarde, desafios podem aparecer nos relacionamentos, mas nada que não possa ser contornado. Seu charme está em alta!
Cor: CREME Palpite: 59, 08, 33