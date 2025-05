Horóscopo do dia 09 de maio

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

ÁRIES

Hoje a Lua joga no seu time e avisa que você pode marcar golaços no trabalho, nas finanças e também no amor. Alianças e parcerias estão favorecidas e é hora de somar energias com os outros. O recadinho também vale para a paixão.

COR: PRETO PALPITES: 40, 15, 22

TOURO

A Lua deixa seu jeito mais prestativo e sensível nesta sexta, sinal de que você não vai pensar duas vezes para estender a mão e cooperar com quem convive e trabalha. No romance, saberá dar mais carinho e atenção ao seu xodó.

COR: ROXO PALPITES: 27, 57, 30

GÊMEOS

Gêmeos, prepare-se para sextar com energias sortudas e grandes promessas. A Lua tá em seu paraíso e dá sinal verde para você chegar mais perto do que deseja, seja na vida pessoal, amorosa, no lado profissional ou financeiro. Agora, é na paixão que a sua sorte deve mesmo ficar no modo turbo.

COR: BRANCO PALPITES: 53, 08, 05

CÂNCER

Você de Câncer, a Lua sextou numa vibe bem preguiçosa e hoje não troca energias com os astros, mas manda boas energias para o seu lar e convida você a fazer as coisas com mais calma e tranquilidade O romance ganhará cumplicidade

COR: AMARELO PALPITES: 54, 16, 19

LEÃO

Hoje é o dia para brilhar, encantar e cativar os outros, seja no trabalho ou na vida pessoal. Excelente período para finanças, negócios e até amor. Na relação, sintonia total com o seu amor.

COR: MAGENTA PALPITES: 34, 25, 45

VIRGEM

A Lua ilumina seu caminho para a prosperidade hoje! Use sua habilidade em negociações e explore maneiras de aumentar sua renda com aquilo que você ama fazer. Trabalhe duro para conquistar estabilidade e deixa a tranquilidade guiar suas relações. Não exagere no ciúmes

COR: CINZA PALPITES: 06, 42, 44