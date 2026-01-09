Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Hoje você tem energia para se destacar no trabalho e fortalecer parcerias. Equilibrar família e assuntos profissionais é importante para evitar contratempos. Aproveite o companheirismo com quem ama, cultivando harmonia e boas vibrações em todas as áreas.

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 27, 11, 09

Touro

Hoje é dia de muito trabalho, mas sua dedicação garante que tudo fique em ordem. Cuide da saúde, evitando excessos. As energias trazem novidades no amor. Aproveite para equilibrar esforço e diversão, e deixe o romance mais leve e animado.

Cor: PRETO Palpite: 44, 24, 06

Gêmeos

Hoje é um dia de boa sorte e mudanças positivas, com a energia do Sol e Marte impulsionando sua vitalidade. Sua criatividade no trabalho destaca-se, e uma oportunidade de negócio pode surgir. No amor, chances de conquistas, mas cuidado com possíveis brigas.

Cor: CINZA Palpite: 49, 31, 50

Câncer

Hoje, seja responsável e pratique atitudes realistas para alcançar bons resultados no trabalho. No amor, a intimidade se fortalece, mas evite ciúmes excessivos à noite. Mudanças podem trazer equilíbrio pela manhã, incentivando boas relações ao longo do dia.

Cor: AMARELO Palpite: 19, 10, 46

Leão

Hoje, o esforço e foco no trabalho vão render boas conquistas, mas cuidado para não se sobrecarregar. Sua saúde fica em alta, evite exageros. No amor, a noite pode trazer alguns atritos, mas o clima descontraído predomina e seu charme fica em evidência com alguém novo.

Cor: CEREJA Palpite: 34, 45, 46

Virgem

Hoje a sorte está ao seu lado, com Sol e Marte fortalecendo sua energia. As finanças ganham destaque, mas é importante investir na busca por um trabalho extra e evitar excessos nos gastos. Na vida amorosa, o romance permanece favorável, só cuidado com o ciúme mais tarde.

Cor: LILÁS Palpite: 14, 04, 05