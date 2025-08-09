Horóscopo do dia 09 de agosto

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

ÁRIES

Sabadou com as energias equilibradas da Lua libriana, que além de trazer bons estímulos para as relações, promete um dia de muita harmonia. E à noite, a Lua muda de signo e cenário, deixando sua seducência mais forte e atiça o clima de paixão.

Cor: ROSA Palpites: 20, 43, 07

TOURO

Taí um dia bacana para investir em seu bem estar! Foque em sua qualidade de vida, privilegiando os cuidados com a saúde. Sua disposição também fica na melhor forma, só procure manter a rotina e evite começar coisas diferentes. O amor ganha bons estímulos.

Cor: AZUL Palpites: 25, 20, 11

GÊMEOS

A Lua segue linda e solta no seu paraíso, e deixa o sabadão na medida para você curtir o lado bom da vida! A manhã e tarde serão positivas, mas não espere a mesma sorte à noite, pois há risco de desavença. Pegue mais leve, principalmente no amor.

Cor: AZUL-CLARO Palpites: 02, 54, 18

CÂNCER

O astral vai ficar do jeitinho que os cancerianos gostam, bem bom para ficar com as pessoas mais chegadas! Seu jeito fica ainda mais solícito com seus queridos e um clima de dedicação, ternura e afeição vai pontuar suas relações. No amor, sua seducência vai ficar tinindo!

Cor: CEREJA Palpites: 52, 19, 18

LEÃO

A Lua libriana joga no seu time, e manda vibes super estimulantes para você agitar por aí, combinar encontros com as pessoas queridas. Mas aproveite esse clima positivo de manhã e de tarde, porque depois o astral vai dar uma guinada e tensões podem aflorar. Inclusive no amor!

Cor: PRETO Palpites: 32, 05, 04

VIRGEM

O sabadão chega com boas vibes nas finanças, e a Lua garante que não vão faltar ideias para aumentar seus ganhos! Mas separe umas horinhas para se distrair com o que gosta, afinal, ninguém é de ferro! No amor, tretinhas e conversas atravessadas podem melar o astral.

Cor: AMARELO Palpites: 43, 46, 52