Horóscopo do dia 09 de agosto

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.
ÁRIES
Sabadou com as energias equilibradas da Lua libriana, que além de trazer bons estímulos para as relações, promete um dia de muita harmonia. E à noite, a Lua muda de signo e cenário, deixando sua seducência mais forte e atiça o clima de paixão.
Cor: ROSA Palpites: 20, 43, 07
TOURO
Taí um dia bacana para investir em seu bem estar! Foque em sua qualidade de vida, privilegiando os cuidados com a saúde. Sua disposição também fica na melhor forma, só procure manter a rotina e evite começar coisas diferentes. O amor ganha bons estímulos.
Cor: AZUL Palpites: 25, 20, 11
GÊMEOS
A Lua segue linda e solta no seu paraíso, e deixa o sabadão na medida para você curtir o lado bom da vida! A manhã e tarde serão positivas, mas não espere a mesma sorte à noite, pois há risco de desavença. Pegue mais leve, principalmente no amor.
Cor: AZUL-CLARO Palpites: 02, 54, 18
CÂNCER
O astral vai ficar do jeitinho que os cancerianos gostam, bem bom para ficar com as pessoas mais chegadas! Seu jeito fica ainda mais solícito com seus queridos e um clima de dedicação, ternura e afeição vai pontuar suas relações. No amor, sua seducência vai ficar tinindo!
Cor: CEREJA Palpites: 52, 19, 18
LEÃO
A Lua libriana joga no seu time, e manda vibes super estimulantes para você agitar por aí, combinar encontros com as pessoas queridas. Mas aproveite esse clima positivo de manhã e de tarde, porque depois o astral vai dar uma guinada e tensões podem aflorar. Inclusive no amor!
Cor: PRETO Palpites: 32, 05, 04
VIRGEM
O sabadão chega com boas vibes nas finanças, e a Lua garante que não vão faltar ideias para aumentar seus ganhos! Mas separe umas horinhas para se distrair com o que gosta, afinal, ninguém é de ferro! No amor, tretinhas e conversas atravessadas podem melar o astral.
Cor: AMARELO Palpites: 43, 46, 52
LIBRA
A Lua está em ritmo de despedida do seu signo, mas garante que o sabadão será redondinho para realizar seus planos. Tudo deve fluir muito bem nas relações em geral, mas ligue o radarzinho para não deixar o ciúme passar dos limites. O amor fica mais protegido se agir com diplomacia.
ESCORPIÃO
Se a expectativa é ter um dia tranquilo, tudo indica que você não vai se decepcionar, meu cristalzinho! Você vai reabastecer as energias ao fazer o que gosta. Mas emoções mais intensas vão surgir a partir das 19h30, quando a Lua começa a brilhar no seu signo. Vibes perfeitinhas no amor.
Cor: VERDE Palpites: 15, 22, 04
SAGITÁRIO
Sabadou e se depender das influências da Lua, você está com tudo para aproveitar o bem bom! Além de mandar energias harmoniosas para suas relações, ela garante que vai rolar enxurrada de likes nas redes sociais. No amor, procure agir com mais sutileza e diplomacia.
Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 41, 05, 31
CAPRICÓRNIO
As demandas profissionais ocupam a cena neste sábado, mas se depender das vibes astrais, o sucesso será pleno, bebê! Por isso, a vida pessoal talvez não esteja tão expressiva durante o dia, mas ganha espaço e evidência à noite. Boas vibes no amor.
Cor: MAGENTA Palpites: 43, 36, 46
AQUÁRIO
O dia será ideal para se distrair, curtir aventuras, passeios e reencontrar pessoas queridas! Se tem uma viagem planejada, não perca a chance de botar o pé na estrada. O céu também manda bons estímulos para você aperfeiçoar seus relacionamentos, e o amor tá no pacote.
Cor: LILÁS Palpites: 16, 25, 52
PEIXES
Você vai contar com um faro apuradíssimo para faturar! Seus instintos estarão de plantão, só convém ir com calma, valeu? É que a Lua permanece fora de curso o dia todo, e essa vibe traz tendência a imprecisões e
erros. No amor, seu jeito fica no modo sexy!
Cor: CINZA Palpites: 49, 05, 31