Horóscopo do dia 08 de agosto

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

ÁRIES

Se depender do céu, a sexta tem tudo para ser pra lá de especial e o astral estará blindado nos contatos e nas relações em geral. Você vai esbanjar otimismo, lábia e vai agilizar uma porção de coisas, já que a sua energia fica nas alturas. As emoções serão intensas no amor.

Cor: PRETO Palpites: 24, 32, 33

TOURO

Os astros mandam recados espertos para as suas finanças e incrementar os ganhos deve ser a prioridade absoluta. Chegou o momento de investir nos seus dons e explorar a famosa habilidade taurina para administrar bem os interesses materiais. No amor, o clima fica mais prestativo.

Cor: ROSA Palpites: 15, 32, 59

GÊMEOS

Marte e Júpiter seguem brilhando no seu signo e trocam likes com a Lua, deixando seu charme, seducência e criatividade no topo. E com tanta energia boa a seu favor, você vai se destacar em tudo o que fizer! Clima descontraído no amor.

Cor: AMARELO Palpites: 19, 01, 57

CÂNCER

Família é assunto sagrado para o seu signo e hoje as estrelas só vão reforçar o carinho e a consideração que você tem pelos parentes. Talvez tenha que cuidar de uns abacaxis envolvendo assuntos delicados e sigilosos, mas não vai faltar apoio, e tudo será resolvido. Vibes certeiras no amor.

Cor: AZUL Palpites: 03, 57, 12

LEÃO

Cor: AMARELO Palpites: 18, 48, 30

VIRGEM

No que depender dos astros, você vai sextar com excelentes perspectivas na carreira e pode encher o bolso! Júpiter e Marte seguem ativos no topo do seu Horóscopo e vão mandar poderosas energias para você consolidar suas mais altas ambições. No amor, climinha ideal para curtir.

Cor: SALMÃO Palpites: 09, 18, 43

LIBRA

O céu tá forrado de energia boa e a Lua, que segue ao seu lado, só vai intensificar esse astral, anunciando ótimas novidades! Em sintonia com Júpiter e