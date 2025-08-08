Horóscopo do dia 08 de agosto

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.
ÁRIES
Se depender do céu, a sexta tem tudo para ser pra lá de especial e o astral estará blindado nos contatos e nas relações em geral. Você vai esbanjar otimismo, lábia e vai agilizar uma porção de coisas, já que a sua energia fica nas alturas. As emoções serão intensas no amor.
Cor: PRETO Palpites: 24, 32, 33
TOURO
Os astros mandam recados espertos para as suas finanças e incrementar os ganhos deve ser a prioridade absoluta. Chegou o momento de investir nos seus dons e explorar a famosa habilidade taurina para administrar bem os interesses materiais. No amor, o clima fica mais prestativo.
Cor: ROSA Palpites: 15, 32, 59
GÊMEOS
Marte e Júpiter seguem brilhando no seu signo e trocam likes com a Lua, deixando seu charme, seducência e criatividade no topo. E com tanta energia boa a seu favor, você vai se destacar em tudo o que fizer! Clima descontraído no amor.
Cor: AMARELO Palpites: 19, 01, 57
CÂNCER
Família é assunto sagrado para o seu signo e hoje as estrelas só vão reforçar o carinho e a consideração que você tem pelos parentes. Talvez tenha que cuidar de uns abacaxis envolvendo assuntos delicados e sigilosos, mas não vai faltar apoio, e tudo será resolvido. Vibes certeiras no amor.
Cor: AZUL Palpites: 03, 57, 12
LEÃO
Cor: AMARELO Palpites: 18, 48, 30
VIRGEM
No que depender dos astros, você vai sextar com excelentes perspectivas na carreira e pode encher o bolso! Júpiter e Marte seguem ativos no topo do seu Horóscopo e vão mandar poderosas energias para você consolidar suas mais altas ambições. No amor, climinha ideal para curtir.
Cor: SALMÃO Palpites: 09, 18, 43
LIBRA
O céu tá forrado de energia boa e a Lua, que segue ao seu lado, só vai intensificar esse astral, anunciando ótimas novidades! Em sintonia com Júpiter e
Marte, ela garante que novas portas e novos caminhos vão se abrir, seja no lado pessoal, financeiro ou profissional. No amor, os sonhos e as esperanças vão se renovar.
Cor: CINZA Palpites: 17, 26, 08
ESCORPIÃO
A Lua forma aspectos excelentes com Marte e Júpiter, deixando sua intuição mais poderosa do que já é! Há boas chances de levar vantagem, só não comente suas vitórias por aí, assim mantém a inveja longe. No amor, sua seducência vai reinar.
Cor: AMARELO-OURO Palpites: 28, 48, 03
SAGITÁRIO
A Lua sorri para Júpiter e Marte, deixando sua simpatia e seu carisma no modo turbo, sinal de que você vai se dar bem com todo mundo. Rolês, passeios e programas com amigos serão os pontos altos do seu dia. Vibes felizes no amor.
Cor: MAGENTA Palpites: 30, 09, 12
CAPRICÓRNIO
Vitalidade, dinamismo e atitude serão seus trunfos! Não vai esperar o arroz secar para tomar iniciativas: deve agilizar os deveres e as responsabilidades. A saúde também estará blindada e protegida graças às vibes de Marte e Júpiter. As vibes sã boas no amor.
Cor: VIOLETA Palpites: 26, 33, 51
AQUÁRIO
Júpiter e Marte brilham e trocam likes com a Lua, anunciando um dia perfeito para prosperar no trabalho e, de quebra, encher o bolso. Se gosta de arriscar palpites em sorteios, corre para registrar sua aposta. No amor, os astros vão deixar seu charme irresistível!
Cor: ROXO Palpites: 36, 18, 30
PEIXES
Você vai ter condições de prosperar, agilizando uma porção de interesses, especialmente no lado financeiro e familiar. Os astros vão despejar vibes superpositivas nas suas finanças. Agora, é na vida afetiva e sexual que as energias mais vibrantes devem marcar presença!
Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 05, 50, 04