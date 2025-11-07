Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Sextou com altas vibrações! Sua simpatia e energia mental estão em alta, sendo ideais para se destacar no trabalho e atrair boas companhias. A harmonia reina em todas as suas relações. Aproveite para trocar ideias. Só tenha cautela com os gastos. No amor, a aquera esta a todo vapor!

Cor: PRATA Palpite: 36, 56, 11

Touro

Corra atrás das suas ambições hoje, pois a Lua Cheia dá impulso aos seus interesses financeiros e à estabilidade no trabalho. Nos assuntos do coração, o interesse por uma relação firme aumenta, mas cuidado com o ciúmes! Lembre-se de pegar leve durante a noite.

Cor: ROXO Palpite: 21, 27, 57

Gêmeos

Hoje, a Lua Cheia em seu signo promete um dia de sucesso, especialmente no trabalho e finanças! Foque em seus talentos e encantos para aproveitar surpresas agradáveis que possam surgir. No entanto, cuidado com as instabilidades à noite. No amor, é o momento ideal para reforçar os laços de afeto e confiança.

Cor: LARANJA Palpite: 01, 10, 28

Câncer

Hoje pode ser um dia de introspecção e foco pessoal. Aproveite para desfrutar de atividades isoladas que demandem concentração, mas lembre-se de não sobrecarregar. No amor, abrace a privacidade e segurança emocional. Não deixe a timidez atrapalhar a paquera.

Cor: AZUL Palpite: 20, 07, 47

Leão

Você está no caminho do sucesso e seus planos estão prontos para decolar. A sua liderança e criatividade serão fortalecidas, abrindo espaço para conquistas. A paquera está no ar! Mas cuidado à noite com rivalidades e confusões nos relacionamentos.

Cor: PRETO Palpite: 25, 09, 16

Virgem

Lua Cheia traz um incentivo para o seu progresso hoje! Mostre suas habilidades e se destaque no trabalho. É hora prosperar financeiramente. No amor, sintonize-se com o futuro junto ao seu parceiro, mas se você está solteiro, vá com calma para não se decepcionar.

Cor: GOIABA Palpite: 12, 03, 28