Horóscopo do dia 07 de maio

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

ÁRIES

Vênus segue empoderando seu signo e hoje forma aspecto super positivo no céu, deixando seu astral blindado e protegido no lado financeiro e profissional. Metas importantes podem ser alcançadas no serviço e o dindim virá pra conta, mas a cereja do bolo será mesmo a paixão e tudo indica que seus sonhos podem virar realidade.

COR: ROXO PALPITES: 57, 54, 39

TOURO

Touro, hoje, além de se valer do seu carisma, simpatia e criatividade, também vai contar com vitalidade para fazer tudo o que tem vontade. Com a Lua em seu paraíso, seus encantos estarão em evidência. No romance, o clima esquenta à noite e os desejos ficarão à flor da pele.

COR: AMARELO PALPITES: 05, 35, 44

GÊMEOS

Hoje os assuntos domésticos e familiares recebem excelentes energias e você vai dar o seu melhor para tudo ficar em ordem. O trabalho também vai contar com boas vibes. Os assuntos amorosos vão ferver à noite e Vênus garante que você deve fazer um tremendo sucesso

COR: CINZA PALPITES: 14, 13, 59

CÂNCER

Pra você de Câncer, Vênus ilumina o seu astral nesta terça e promete mais prestígio e sucesso para você. Hoje o planeta do amor e do dinheiro forma um aspecto super positivo no céu. As finanças também ganham estímulos e melhorias salariais podem ser conquistadas. Os assuntos do coração não ficam atrás e devem proporcionar grandes alegrias

COR: PRATA PALPITES: 20, 18, 02

LEÃO

Você de Leão, o universo te prepara um dia de prosperidade! Abasteça-se das boas vibrações para fazer parcerias vantajosas e incrementar seus ganhos, pois ideias para somar forças te aguardam. Proteção firme e forte no amor a dois.

COR: BRANCO PALPITES: 20, 52, 25

VIRGEM

É o seu momento de brilhar! A Lua cresce, sorrindo para o Sol, criando um dia perfeito para você mostrar seu valor. Trabalho, finanças e vida pessoal estão com excelentes estímulos hoje. À noite, sua aura estará radiante, proporcionando conexões incríveis com seu amor. Então, vai com força e confiança, o sucesso está garantido

COR: VIOLETA PALPITES: 21, 27, 09