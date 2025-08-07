Horóscopo do dia 07 de agosto

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

ÁRIES

Pode bater uma baita preguiça, mas não se avexe porque os astros vão levantar seu ânimo rapidinho! A Lua Nova muda de cenário logo cedo e dá sinal verde para você ir atrás dos seus interesses. A harmonia vai comandar o amor.

Cor: VERDE-CLARO Palpites: 07, 52, 16

TOURO

As estrelas deixam o clima meio tenso ao raiar do dia e convém ligar o radar para ficar longe de picuinhas e confusões, hein! Há risco de desapontamentos nos assuntos do coração, mas logo o astral fica pianinho e tudo deve fluir. Mas as melhores notícias chegam para os seus interesses profissionais.

Cor: LARANJA Palpites: 39, 30, 28

GÊMEOS

Hoje tem notícia boa, mas também pegadinha e o melhor jeito de liquidar logo a fatura é cair na real! E o recado vale principalmente para o trabalho e o dindim. Mas se esses setores estão indo aos trancos e barrancos, o amor vai ficar pra lá de blindado!

Cor: BRANCO Palpites: 52, 20, 07

CÂNCER

Tretinhas podem rolar por causa de falsas impressões e julgamentos, mas não esquenta! Isso vai mudar e as coisas vão melhorar, tudo graças à Lua. Ela vai mandar vibes especiais para o seu lar e promete realçar o clima de paz com as pessoas do seu convívio. O amor fica mais acolhedor.

Cor: AZUL-CLARO Palpites: 36, 38, 47

LEÃO

O astral vai engrenar em dois palitos! Quem avisa é a Lua, que ingressa em Libra e sorri para Plutão, trazendo energias superpositivas para você. Boas ideias devem jorrar no trabalho, os contatos vão ficar protegidos e será mais fácil partilhar seus planos. No amor, confie em seus encantos.

Cor: PRETO Palpites: 27, 52, 46

VIRGEM

O astral pode ficar confuso, mas não esquenta e nem bota minhoca na cabeça, porque tudo deve melhorar. A Lua começa a se movimentar em sua Casa da Fortuna, anunciando um dia perfeito para você se destacar e incrementar seus ganhos. O amor tem bons estímulos.

Cor: AMARELO Palpites: 05, 59, 51