Horóscopo do dia 07 de agosto

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.
ÁRIES
Pode bater uma baita preguiça, mas não se avexe porque os astros vão levantar seu ânimo rapidinho! A Lua Nova muda de cenário logo cedo e dá sinal verde para você ir atrás dos seus interesses. A harmonia vai comandar o amor.
Cor: VERDE-CLARO Palpites: 07, 52, 16
TOURO
As estrelas deixam o clima meio tenso ao raiar do dia e convém ligar o radar para ficar longe de picuinhas e confusões, hein! Há risco de desapontamentos nos assuntos do coração, mas logo o astral fica pianinho e tudo deve fluir. Mas as melhores notícias chegam para os seus interesses profissionais.
Cor: LARANJA Palpites: 39, 30, 28
GÊMEOS
Hoje tem notícia boa, mas também pegadinha e o melhor jeito de liquidar logo a fatura é cair na real! E o recado vale principalmente para o trabalho e o dindim. Mas se esses setores estão indo aos trancos e barrancos, o amor vai ficar pra lá de blindado!
Cor: BRANCO Palpites: 52, 20, 07
CÂNCER
Tretinhas podem rolar por causa de falsas impressões e julgamentos, mas não esquenta! Isso vai mudar e as coisas vão melhorar, tudo graças à Lua. Ela vai mandar vibes especiais para o seu lar e promete realçar o clima de paz com as pessoas do seu convívio. O amor fica mais acolhedor.
Cor: AZUL-CLARO Palpites: 36, 38, 47
LEÃO
O astral vai engrenar em dois palitos! Quem avisa é a Lua, que ingressa em Libra e sorri para Plutão, trazendo energias superpositivas para você. Boas ideias devem jorrar no trabalho, os contatos vão ficar protegidos e será mais fácil partilhar seus planos. No amor, confie em seus encantos.
Cor: PRETO Palpites: 27, 52, 46
VIRGEM
O astral pode ficar confuso, mas não esquenta e nem bota minhoca na cabeça, porque tudo deve melhorar. A Lua começa a se movimentar em sua Casa da Fortuna, anunciando um dia perfeito para você se destacar e incrementar seus ganhos. O amor tem bons estímulos.
Cor: AMARELO Palpites: 05, 59, 51
LIBRA
Quer novidades e boas vibes? Hoje tem e se depender das mudanças astrais, você vai quintar em companhia da sorte! A Lua traz excelentes perspectivas de progresso profissional e material. No amor, a harmonia será total.
Cor: CREME Palpites: 53, 50, 23
ESCORPIÃO
O clima pode ficar um tanto instável e a recomendação é ir devagar com o andor. É que Netuno traz tendência à ilusões, então, maneire nas expectativas. Também convém agir com discrição e dedicar mais atenção ao seu bem-estar. No amor, valorize os laços.
Cor: GOIABA Palpites: 29, 38, 56
SAGITÁRIO
A Lua será uma grande aliada das suas esperanças, e revela que o dia será topzera para você se destacar em equipes e atividades junto ao público. Também vai fazer seu lado sociável, cativante e extrovertido brilhar ainda mais! No amor, a hora de abrir o coração é agora!
Cor: GOIABA Palpites: 37, 57, 55
CAPRICÓRNIO
Quer evitar tretas e atritos? Então controle o desejo de falar umas verdades e evite julgamentos, Caprica! Mas mudanças astrais positivas vão rolar, e sua vida profissional será a maior privilegiada. As relações pessoais e amorosas também vão ficar mais estimuladas.
Cor: PRATA Palpites: 29, 54, 02
AQUÁRIO
Preocupações com contas e boletos podem mexer com os seus ânimos, mas a Lua garante que hoje as coisas vão rolar do jeito que você gosta e espera! O trabalho deve fluir com mais facilidade e os seus relacionamentos ficam pra lá de protegidos. Não vai faltar alegria no amor.
Cor: VERMELHO Palpites: 37, 21, 28
PEIXES
Para quintar com boas promessas, ouça os recadinhos das estrelas e evite alimentar falsas ilusões! Mas seus instintos estarão acesos e ajudarão a fazer as melhores escolhas, ainda mais ao lidar com dinheiro. No amor, pode esperar um dia dos mais envolventes na intimidade!
Cor: CINZA Palpites: 11, 47, 20