Horóscopo do dia 06 de agosto

ÁRIES

As responsabilidades apertam já no início do dia, mas fica sussa, porque o astral vai melhorar e o Sol leonino será seu maior aliado. Seu carisma e criatividade virão à tona, sinal de que vai se destacar! Sintonia total no amor.

Cor: CINZA Palpites: 13, 40, 05

TOURO

Saturno alerta que contratempos podem truncar seus planos, por isso, se organize melhor e faça uma coisa de cada vez. Mas os astros garantem que o dia pode ficar perfeito para incrementar seus ganhos. No amor, tensões podem aflorar, mas depois o astral engrena.

Cor: LILÁS Palpites: 52, 02, 38

GÊMEOS

Quer começar o dia sem treta e preocupação? Então confie mais em seu taco e vai com calma na alma para não se estressar. As responsabilidades podem pegar no pé, mas o astral muda e tudo deve fluir. O amor conta com harmonia.

Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 04, 40, 24

CÂNCER

Saturno se estranha com a Lua e revela que perrenguinhos ou imprevistos podem melar o astral nas primeiras horas do dia. Ainda bem que o Sol entra em cena e vai mandar excelentes energias para as suas finanças. O amor deve ganhar estabilidade.

Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 11, 47, 43

LEÃO

O astral pode ficar meio zoado, e convém abrir o olhão ao lidar com os interesses financeiros. Mas o Sol e Júpiter mandam proteção extra pra você! Eles serão seus maiores aliados e prometem multiplicar sua sorte, simpatia e alegria de viver. Mas as melhores novidades estão previstas para a sua vida amorosa!

Cor: VERMELHO Palpites: 25, 43, 18

VIRGEM

Se quer começar o dia sem tretas e preocupações, convém agir com mais paciência, jogo de cintura e diplomacia, viu? A boa notícia é que outros astros prometem turbinar seus dons, seus talentos e seus instintos. Tensões rondam o amor, mas depois tudo vai entrar nos eixos.

Cor: AZUL-CLARO Palpites: 51, 40, 04