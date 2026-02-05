Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Hoje, a Lua pede cautela para evitar conflitos e preservar seu bem-estar. As finanças podem oscilar, então reflita antes de gastar. Depois, o clima melhora e o dia fica mais leve para relacionamentos e diversão. Aproveite à noite para se conectar com quem gosta.

Cor: LILÁS Palpite: 20, 34, 25

Touro

Hoje é momento de cuidar da sua saúde, evitando sobrecargas. No trabalho, organize suas tarefas e esclareça dúvidas para manter tudo sob controle. No amor, manhã com possíveis instabilidade, mas o dia promete harmonia. Para os solteiros, a atração por colega pode crescer.

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 59, 23, 50

Gêmeos

Hoje a Lua em Libra traz leveza e alegria, reforçando sua disposição para aproveitar o dia. No trabalho, atenção às instabilidades financeiras, mas as mudanças positivas vem à tarde. No amor, os encontros fluem e sua sedução fica irresistível. Aproveite o melhor que o dia oferece!

Cor: CINZA Palpite: 23, 50, 59

Câncer

Hoje, organize suas emoções e mantenha a paciência no ambiente familiar para evitar

conflitos. Após o almoço, a paz se restabelece e seu ânimo melhora. No trabalho, respire fundo diante das tensões. No amor, o dia promete progresso, com momentos mais firmes na relação.

Cor: AZUL-ROYAL Palpite: 38, 61, 43

Leão

Hoje, o dia exige calma e tato nas relações profissionais, com boas chances de aumentar suas finanças à tarde. Seja conciliador nos contatos e escolha bem as palavras para evitar conflitos. No amor, seja corajoso e aberto, pois conquistas podem acontecer. Mantenha- se confiante!

Cor: AZUL-MARINHO Palpite: 24, 51, 15

Virgem

Hoje, cuidado com as finanças e evite gastar demais pela manhã, mas a tarde fica mais tranquila para o trabalho. Fique atento à sua saúde no início do dia e pratique a diplomacia no amor, que melhora ao longo do dia para fortalecer seus relacionamentos.