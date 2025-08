Horóscopo do dia 05 de agosto

Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

ÁRIES

Os interesses de trabalho vão concentrar as atenções na maior parte do dia, e não vai te faltar vitalidade e nem disposição para dar o seu melhor. Mas Marte fica pistola, portanto, convém se controlar para não agir ou falar sem pensar. No amor, tenha mais tolerância.

Cor: AZUL Palpites: 47, 20, 02

TOURO

A Lua soma energias com os astros no setor mais positivo do seu Horóscopo e garante que o dia vai raiar com excelentes promessas! Aproveite para ir atrás das suas ambições e exibir os seus talentos no trabalho. Vibes ciumentas rondam o amor.

Cor: PRETO Palpites: 60, 24, 40

GÊMEOS

O dia começa com várias demandas e os assuntos familiares estarão entre as prioridades, mas

você deve mandar bem em tudo o que fizer. Só procure ser mais tolerante com pessoas próximas, pois pode enfrentar tretinhas ou tretonas. No amor, pegue mais leve nas exigências.

Cor: VERDE Palpites: 04, 06, 33

CÂNCER

Os astros dão sinal verde para você agilizar seus projetos e suas ideias, e tudo deve fluir muito bem nos contatos pessoais e profissionais. Mas será preciso controlar a impulsividade e agir com mais prudência, valeu? No amor, uma dose extra de diplomacia e confiança virá a calhar.

Cor: ROXO Palpites: 45, 03, 36

LEÃO

Ouça os conselhos dos astros e procure esquentar menos e agir mais! Seu tino comercial e sua habilidade para negociar estarão aguçadíssimos. Mas não dá pra esperar as oportunidades caírem no seu colo, viu? No amor, não troque os pés pelas mãos.

Cor: CINZA Palpites: 27, 02, 38

VIRGEM

A Lua segue em seu signo e fecha parceria com os astros, anunciando uma terça redondinha para você brilhar em tudo o que fizer! Mas ligue o radar e não marque bobeira no final da tarde, valeu? No amor, não descarte altos e baixos.

Cor: MAGENTA Palpites: 16, 54, 19