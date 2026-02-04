Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.
Áries
Hoje o dia traz reconhecimento pelo seu esforço no trabalho e boas chances de recompensas financeiras. Sua energia fica mais forte e problemas de saúde podem ser resolvidos. No amor, o interesse por alguém cresce e relações firmes se aprofundam com carinho e cumplicidade.
Cor: AZUL-CLARO Palpite: 40, 23, 42
Touro
Hoje é dia de sorte, com a presença de Júpiter iluminando conexões e amizades. No trabalho, destaque sua criatividade e inteligência para conquistar espaço e reconhecimento. No amor, seu charme irresistível atrai o crush e melhora a sintonia com o parceiro.
Cor: AZUL Palpite: 61, 38, 16
Gêmeos
Hoje o foco é no trabalho e nos lucros, especialmente para quem trabalha de forma autônoma. Sua vitalidade fica em alta, ajudando a resolver problemas antigos. Nos relacionamentos, o convívio e o afeto ganham destaque, trazendo estabilidade e possibilidades de paixão.
Cor: LARANJA Palpite: 21, 10, 03
Câncer
Hoje a sorte fica ao seu lado, trazendo prosperidade, vitalidade e boas oportunidades. Seu charme atrai boas companhias e fortalecer relacionamentos. Se estiver solteiro, aproveite para conquistar quem gosta. Para comprometidos, o dia promete harmonia e momentos especiais.
Cor: GOIABA Palpite: 46, 19, 48
Leão
Hoje é um dia ideal para potencializar seus ganhos, aproveitando a energia próspera da Lua e Júpiter. Confie no seu talento empreendedor e mantenha suas conquistas em segredo por ora. No amor, o desejo por estabilidade cresce, e novas paixões podem surgir. Aproveite o dia!
Cor: CINZA Palpite: 02, 09, 11
Virgem
Hoje a Lua fortalece sua saúde e traz proteção, garantindo bem-estar. É o momento perfeito para concretizar sonhos e alcançar objetivos. Aproveite encontros, passeios e o clima leve no amor, com possibilidades de paixões surgindo e momentos de alegria com amigos.
Cor: AZUL Palpite: 21, 09, 30
Libra
Hoje é dia de sucesso na carreira, com sua competência brilhando e reconhecimento chegando sem precisar se expor demais. Mantenha seus avanços em segredo. No amor, a química pode surpreender, especialmente na privacidade do seu relacionamento.
Cor: AMARELO Palpite: 39, 21, 36
Escorpião
Hoje o dia traz harmonia, boas energias e alta vitalidade para você, Escorpião. Aproveite para fazer mudanças, conquistar objetivos e fortalecer vínculos. O amor está no ar, com possibilidades de conexões rápidas e aprofundamento nas relações existentes.
Cor: ROSA Palpite: 38, 29, 20
Sagitário
Hoje as boas notícias e oportunidades de sucesso estão no seu caminho, Sagita. Aproveite sua intuição para conquistar lucros e se destacar. Sua popularidade cresce, abrindo portas para novas amizades. O amor também promete momentos especiais e paixões à vista.
Cor: VERMELHO Palpite: 39, 12, 19
Capricórnio
Hoje o astral fica favorável para impulsionar seus projetos, fortalecer parcerias e conquistar boas oportunidades financeiras. Notícias felizes chegam para apoiar seus objetivos. No amor, sonhos e paixões ganham força, tornando o dia propício para dar passos mais sérios na relação.
Cor: CREME Palpite: 60, 53, 23
Aquário
Hoje seu esforço e determinação no trabalho se destacam, trazendo boas oportunidades e crescimento financeiro. Aproveite a energia extra para cuidar da saúde com atividades físicas. No amor, emoções intensas e atração podem surgir, valorizando seu lado sedutor e envolvente.
Cor: PRETO Palpite: 06, 17, 44
Peixes
Hoje o seu bem-estar está em alta, com a sorte a favor. Aproveite suas habilidades criativas no trabalho para se destacar e inspirar quem estiver ao seu redor. Emoções intensas na paixão podem evoluir rapidamente para algo mais sério, O romance está protegido.
Cor: BRANCO Palpite: 45, 02, 11