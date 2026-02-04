Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Hoje o dia traz reconhecimento pelo seu esforço no trabalho e boas chances de recompensas financeiras. Sua energia fica mais forte e problemas de saúde podem ser resolvidos. No amor, o interesse por alguém cresce e relações firmes se aprofundam com carinho e cumplicidade.

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 40, 23, 42

Touro

Hoje é dia de sorte, com a presença de Júpiter iluminando conexões e amizades. No trabalho, destaque sua criatividade e inteligência para conquistar espaço e reconhecimento. No amor, seu charme irresistível atrai o crush e melhora a sintonia com o parceiro.

Cor: AZUL Palpite: 61, 38, 16

Gêmeos

Hoje o foco é no trabalho e nos lucros, especialmente para quem trabalha de forma autônoma. Sua vitalidade fica em alta, ajudando a resolver problemas antigos. Nos relacionamentos, o convívio e o afeto ganham destaque, trazendo estabilidade e possibilidades de paixão.

Cor: LARANJA Palpite: 21, 10, 03

Câncer

Hoje a sorte fica ao seu lado, trazendo prosperidade, vitalidade e boas oportunidades. Seu charme atrai boas companhias e fortalecer relacionamentos. Se estiver solteiro, aproveite para conquistar quem gosta. Para comprometidos, o dia promete harmonia e momentos especiais.

Cor: GOIABA Palpite: 46, 19, 48

Leão

Hoje é um dia ideal para potencializar seus ganhos, aproveitando a energia próspera da Lua e Júpiter. Confie no seu talento empreendedor e mantenha suas conquistas em segredo por ora. No amor, o desejo por estabilidade cresce, e novas paixões podem surgir. Aproveite o dia!

Cor: CINZA Palpite: 02, 09, 11

Virgem

Hoje a Lua fortalece sua saúde e traz proteção, garantindo bem-estar. É o momento perfeito para concretizar sonhos e alcançar objetivos. Aproveite encontros, passeios e o clima leve no amor, com possibilidades de paixões surgindo e momentos de alegria com amigos.

Cor: AZUL Palpite: 21, 09, 30