Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.

Áries

Hoje a Lua Cheia traz disciplina e foco, ótima para organizar tarefas e planejar o futuro, aumentando suas chances de prosperidade. Cuide bem da saúde. No amor, mesmo com rotina agitada, momentos de parceria podem transformar seu dia.

Cor: AMARELO Palpite: 15, 51, 08

Touro

Hoje é dia de sorte e boas oportunidades, com a Lua em Virgem trazendo harmonia e sucesso em todos os setores. Aproveite suas habilidades criativas para aumentar seus ganhos. No amor, o clima fica favorável e o coração bate forte, com muitos interesses na sua companhia.

Cor: PRETO Palpite: 04, 58, 14

Gêmeos

Hoje é um dia ideal para focar na família e fortalecer laços. No trabalho, aproveite para mostrar seu talento e organizar suas finanças. No amor, a cumplicidade aumenta, tornando momentos a dois mais especiais. Solteiros podem sentir saudade de alguém.

Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpite: 59, 50, 41

Câncer

Hoje o seu jeitinho comunicativo fica em alta, favorecendo relações familiares, amizades e o ambiente de trabalho. Aproveite esse momento para se destacar. No amor, a paquera fica animada e a sintonia com o parceiro promete fortes emoções, até nos olhares.

Cor: LILÁS Palpite: 14, 44, 15

Leão

A Lua Cheia promete ótimas vibrações para suas finanças, com oportunidades de lucro e proteção aos seus interesses. No trabalho, a estabilidade e o crescimento da renda estão próximos. Cuide da saúde investindo em boa alimentação. No amor, mantenha o equilíbrio e evite exageros.

Cor: BEGE Palpite: 32, 23, 51

Virgem

Hoje a Lua em seu signo aumenta sua energia e vitalidade. No trabalho, seus projetos têm potencial de sucesso e criatividade para impulsionar seus ganhos. No amor, sua beleza e charme estão em alta, atraindo olhares e possibilidades de um relacionamento mais sério.