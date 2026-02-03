Brasil - Você já se perguntou como o horóscopo pode influenciar a sua vida? Com base na posição dos planetas e na leitura dos astros, as previsões astrológicas realizadas por João Bidu ajudam a entender os desafios e oportunidades do momento, trazendo insights valiosos sobre amor, trabalho, saúde e finanças. Consulte nosso horóscopo e descubra como alinhar suas ações com as energias do universo, transformando cada dia com mais clareza e propósito.
Áries
Hoje a Lua Cheia traz disciplina e foco, ótima para organizar tarefas e planejar o futuro, aumentando suas chances de prosperidade. Cuide bem da saúde. No amor, mesmo com rotina agitada, momentos de parceria podem transformar seu dia.
Cor: AMARELO Palpite: 15, 51, 08
Touro
Hoje é dia de sorte e boas oportunidades, com a Lua em Virgem trazendo harmonia e sucesso em todos os setores. Aproveite suas habilidades criativas para aumentar seus ganhos. No amor, o clima fica favorável e o coração bate forte, com muitos interesses na sua companhia.
Cor: PRETO Palpite: 04, 58, 14
Gêmeos
Hoje é um dia ideal para focar na família e fortalecer laços. No trabalho, aproveite para mostrar seu talento e organizar suas finanças. No amor, a cumplicidade aumenta, tornando momentos a dois mais especiais. Solteiros podem sentir saudade de alguém.
Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpite: 59, 50, 41
Câncer
Hoje o seu jeitinho comunicativo fica em alta, favorecendo relações familiares, amizades e o ambiente de trabalho. Aproveite esse momento para se destacar. No amor, a paquera fica animada e a sintonia com o parceiro promete fortes emoções, até nos olhares.
Cor: LILÁS Palpite: 14, 44, 15
Leão
A Lua Cheia promete ótimas vibrações para suas finanças, com oportunidades de lucro e proteção aos seus interesses. No trabalho, a estabilidade e o crescimento da renda estão próximos. Cuide da saúde investindo em boa alimentação. No amor, mantenha o equilíbrio e evite exageros.
Cor: BEGE Palpite: 32, 23, 51
Virgem
Hoje a Lua em seu signo aumenta sua energia e vitalidade. No trabalho, seus projetos têm potencial de sucesso e criatividade para impulsionar seus ganhos. No amor, sua beleza e charme estão em alta, atraindo olhares e possibilidades de um relacionamento mais sério.
Cor: BRANCO Palpite: 05, 41, 59
Libra
Hoje, o segredo é priorizar seu bem-estar e manter a discrição nos relacionamentos. Aproveite para cuidar de si, reduzir o ritmo no trabalho e fortalecer sua paz interior. No amor, a atração pode estar forte, aposte na cumplicidade para um convívio mais gostoso.
Cor: SALMÃO Palpite: 54, 46, 16
Escorpião
Hoje é o dia perfeito para avançar em seus sonhos e conquistar objetivos financeiros, especialmente com apoio de pessoas confiáveis. O céu fortalece amizades. No amor, uma paixão pode surgir ou fortalecer vínculos já existentes. Aproveite o momento e deixe a energia positiva fluir!
Cor: ROSA Palpite: 52, 25, 34
Sagitário
A Lua Cheia traz sucesso, fortalecendo sua determinação e abrindo portas para conquistas profissionais e financeiras. Sua vitalidade está em alta, ótimo para cuidar da alimentação. Interesse por alguém especial pode surgir, e para os casais, o momento é ótimo para planejar o futuro a dois.
Capricórnio
Hoje é o momento de sair da zona de conforto e aproveitar novas experiências que trazem aprendizados e bem-estar. No trabalho, boas notícias e possibilidades de crescimento estão no ar, com oportunidades que podem renovar seus sonhos. No amor, muita sintonia prometem alegrar seu dia.
Cor: VIOLETA Palpite: 09, 39, 36
Aquário
Hoje é um ótimo dia para renovar seus hábitos e fazer mudanças positivas na sua vida. Confie na sua intuição para decisões profissionais, mas cuidado com riscos financeiros. Sua sensualidade fica em alta, trazendo momentos especiais com quem você gosta. Invista na paixão.
Cor: AMARELO Palpite: 23, 53, 33
Peixes
Hoje a Lua Cheia em Virgem favorece parcerias e negociações, trazendo boas oportunidades de fechar acordos. Cuide da sua saúde com um detox e valorize seu bem- estar. No amor, o desejo de conexão se acentua, e um novo amor pode surgir, trazendo união.
Cor: AZUL-TURQUESA Palpite: 32, 59, 58