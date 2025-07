Volta às aulas movimenta a Rede Municipal de ensino com mais de 33 mil alunos em sala

Cascavel e Paraná - Após o recesso de inverno, a Rede Municipal de Ensino retomou as aulas nesta segunda-feira (29), dando início ao segundo semestre letivo de 2025. Ao todo, 33.362 alunos voltaram às atividades em 124 instituições, sendo 65 escolas e 59 CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil), todas preparadas para oferecer uma educação de qualidade, acolhedora e voltada ao desenvolvimento integral das crianças.

Desses estudantes, 10.931 estão matriculados em período integral, número que reforça o compromisso do Município com o fortalecimento da educação pública.

O prefeito Renato Silva participou da recepção aos alunos no retorno às aulas. “É uma alegria enorme ver a energia e o sorriso das crianças. Começar o semestre com esse clima de carinho e acolhimento é motivo de gratidão. Estamos falando de mais de 30 mil alunos de volta às salas, um gesto de respeito às famílias e de reconhecimento ao trabalho dos nossos professores, que se dedicam com tanto amor aos nossos filhos e netos”, destacou o prefeito.

O assessor de gabinete da Secretaria de Educação, Dejair de Oliveira, também comentou a importância da presença do prefeito nesse momento: “A participação do prefeito demonstra o cuidado da gestão com a educação. Sua presença fortalece esse recomeço, incentivando ainda mais o empenho dos profissionais envolvidos. Que seja um semestre de muitas conquistas para alunos, pais e servidores”, afirmou.