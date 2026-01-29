Cascavel e Paraná - A volta às aulas é marcada por expectativas, reencontros e novas descobertas, mas também pode despertar inseguranças e ansiedade, especialmente entre as crianças. Por isso, a Secretaria Municipal de Educação de Cascavel reforça a importância do cuidado com o bem-estar emocional no retorno às atividades escolares.
Na próxima quinta-feira (5), mais de 33 mil alunos retornam às aulas nos Cmeis e escolas da rede pública municipal, dando início a um novo ano letivo que vai além do aprendizado pedagógico e valoriza o desenvolvimento emocional dos estudantes.
Segundo a equipe pedagógica da Secretaria, a adaptação começa ainda em casa. Retomar a rotina gradualmente, ajustando os horários de dormir e acordar alguns dias antes do início das aulas, ajuda o corpo da criança a se readaptar ao ritmo escolar, reduzindo o cansaço e a irritação nos primeiros dias. Conversar de forma positiva sobre a escola, os professores, os colegas e as atividades também contribui para criar expectativas saudáveis e diminuir medos.
Na Educação Infantil, o retorno costuma ser mais sensível, principalmente para crianças que ingressam pela primeira vez na rede municipal ou mudam de unidade. Nessa fase, transmitir segurança é fundamental. Despedidas tranquilas, explicações de que a escola é um lugar seguro e a certeza de que os responsáveis voltarão para buscá-las ajudam a fortalecer a confiança. Objetos de apego permitidos pelos Cmeis também podem auxiliar no conforto emocional nos primeiros dias.
Já no Ensino Fundamental, mesmo com maior autonomia, o retorno pode gerar ansiedade diante de novos professores, turmas ou mudanças na rotina. O diálogo e a escuta ativa são essenciais. Ouvir as crianças, validar sentimentos, demonstrar interesse pela rotina escolar e valorizar pequenas conquistas são formas simples e eficazes de apoio.
Acolhendo os Alunos
A rede municipal de ensino também se prepara para acolher os alunos, respeitando o tempo de adaptação de cada criança e fortalecendo o vínculo entre escola, família e comunidade. Para a secretária municipal de Educação em transição, Gislaine Buraki, o início do ano letivo é decisivo para a construção de um ambiente seguro. “Quando cuidamos do emocional das crianças, criamos um espaço mais acolhedor e favorável à aprendizagem. Nosso compromisso é garantir que cada aluno se sinta bem-vindo desde o primeiro dia”, destaca.
A Secretaria Municipal de Educação reforça que a parceria entre família e escola é essencial para um retorno tranquilo. Comunicação aberta, atenção à rotina das crianças e respeito às orientações das unidades contribuem para um processo de adaptação mais leve, transformando a volta às aulas em uma oportunidade de crescimento, aprendizado e fortalecimento emocional.
Fonte: Secom