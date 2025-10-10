Vestibular da UTFPR recebe inscrições até segunda (13)

Paraná - Termina às 23h59 desta segunda-feira (13) o prazo de inscrição para o Vestibular 2026 da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site da Funtef-PR, fundação de apoio da instituição e responsável pela organização do processo seletivo.

São ofertadas, ao todo, 3.873 vagas em 119 cursos de graduação presenciais, incluindo bacharelados, licenciaturas e tecnologias.

A oferta dos cursos é totalmente gratuita, sem o pagamento de mensalidades, em 13 cidades do Paraná: Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo.

A taxa de inscrição é R$ 150, devendo ser paga até 14 de outubro por boleto bancário ou PIX. Com apenas uma inscrição, é possível escolher até dois cursos, sendo um em primeira opção e outro em segunda opção – a escolha deste segundo curso é facultativa.

As provas serão aplicadas nas cidades com campus da UTFPR, sendo possível fazer a prova em local distinto do de oferta do curso pretendido.