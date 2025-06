Vestibular 2025 no Paraná: mudanças nas universidades e como se preparar a tempo

Com o segundo semestre se aproximando, quem deseja ingressar em uma universidade pública no Paraná em 2025 precisa começar a se preparar agora. Os principais vestibulares do estado trazem novidades importantes este ano — desde alterações no cronograma e no formato das provas até ajustes em cotas e aumento da concorrência em cursos específicos.

Veja o que muda e como garantir sua vaga com uma preparação estratégica.

O que muda no vestibular 2025 das principais universidades do Paraná

UFPR – Universidade Federal do Paraná

A UFPR manteve o modelo tradicional em duas fases, mas antecipou a prova da primeira fase para o dia 5 de outubro. Além disso, houve mudanças nas regras de cotas e nos pesos atribuídos a disciplinas em alguns cursos. A redação continua sendo um fator decisivo na aprovação — e também na eliminação de candidatos.

UEL e UEM – provas mais interpretativas e exigentes

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) e a UEM (Universidade Estadual de Maringá) seguem com provas objetivas de conteúdo multidisciplinar, mas agora com maior foco na interpretação e no raciocínio lógico. A UEM, inclusive, ampliou a oferta de cursos, atraindo mais candidatos de outros estados.

Unioeste, Unicentro e UEPG – oportunidades com datas alternativas

Essas instituições continuam investindo em seus vestibulares próprios, muitas vezes com datas flexíveis ou agendadas. Isso pode ser uma excelente alternativa para quem busca mais de uma chance de ingresso no ensino superior.

Ainda dá tempo de se preparar para o vestibular 2025?

Sim! Ainda restam entre quatro e cinco meses até os principais vestibulares do Paraná. Com o planejamento certo, é possível alcançar bons resultados mesmo começando agora. A chave é escolher um curso preparatório que ofereça foco, agilidade e conteúdo direcionado.

