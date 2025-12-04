Unioeste espera mais de 15 mil candidatos para o Vestibular neste domingo

Cascavel - Com recorde de inscrições, o Vestibular Unioeste 2026 acontece neste domingo, dia 7 de dezembro, com mais de 15 mil candidatos inscritos nos 67 cursos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. A prova será aplicada nas cidades de Cascavel, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon e Toledo (campi da Unioeste), além de Curitiba, Guarapuava, Maringá e Campo Grande (MS).

Os candidatos devem comparecer no local de prova durante os dois períodos (manhã e tarde), faltar em um deles elimina o candidato automaticamente do processo de seleção.

Além disso, os inscritos devem se atentar aos horários de abertura e fechamento dos portões. Pela manhã serão abertos às 7h30 e fechados às 8h, já no período da tarde os portões abrem às 13h30 e fecham às 14h, horário de Brasília.

Documentação Necessária

No dia da prova o candidato deve apresentar o original do documento oficial de identificação com foto. São considerados aquele cuja Cédula ou Carteira de Identidade, seja expedido por Secretarias de Segurança, Forças Armadas, Polícia Militar, Polícia Federal ou Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de lei federal, valham como documento de identificação. É aceita a utilização de aplicativo oficial, no qual conste o documento oficial de identificação, em substituição a apresentação do documento original.

No caso de utilização de aplicativo, não é aceita imagem gerada anteriormente (o conhecido print), mesmo que a partir do aplicativo oficial, eximindo-se a Unioeste da responsabilidade quanto as condições para funcionamento do aplicativo.