Unioeste convoca 1ª Chamada dos aprovados via Programa Aprova Paraná

Paraná - A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) publicou o edital de convocação para os estudantes aprovados via o Programa Aprova Paraná – iniciativa do Governo do Estado que reserva 20% das vagas nas universidades estaduais para estudantes da rede pública, com base na nota da Prova Paraná Mais.

No caso da Unioeste, cada um dos cinco campi destinou reserva de vagas destinadas a este público e a procura foi realmente satisfatória, principalmente por se tratar da primeira edição do programa.

Os convocados, em 1ª Chamada, precisam estar atentos para não perder a data de matrícula que acontece em cada campus (Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo) no próximo dia 19 de fevereiro – das 8h30min às 11h30, das 14h às 17h ou das 19h às 21h.

Para fazer a pré-matrícula o aprovado deve comparecer presencialmente, ter e concluído todo o Ensino Médio exclusivamente em Escola Pública no Brasil e que não tenha concluído curso de graduação, o estudante deverá apresentar, no ato da pré-matrícula, a documentação exigida (em edital). A comprovação deverá ser feita por meio do histórico escolar que ateste a conclusão do Ensino Médio integralmente em escola pública no Brasil. Não será considerado concluinte de escola pública o candidato que tenha cursado qualquer período do Ensino Médio em escola privada, mesmo que tenha estudado com bolsa de qualquer natureza.