Unioeste assina ordem de serviço para construção da primeira Casa do Estudante

Cascavel e Paraná - Cascavel – O dia 18 de dezembro de 2025 entrou para a história da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). Na tarde de quinta-feira (18), no campus Cascavel, foi assinada a ordem de serviço que autoriza o início das obras da primeira Casa do Estudante Universitário da instituição. A solenidade, realizada ao lado do ginásio do campus, simboliza um avanço aguardado há décadas pela comunidade acadêmica.
Com a iniciativa, a Unioeste concretiza uma demanda antiga, diretamente relacionada ao fortalecimento das políticas de assistência estudantil. A Casa do Estudante tem como objetivo garantir melhores condições de permanência a acadêmicos em situação de vulnerabilidade social, contribuindo para a redução da evasão e para a promoção da igualdade de oportunidades no ensino superior público.
Durante o evento, o reitor da Unioeste, Alexandre Webber, destacou a importância do projeto e o compromisso institucional com a assistência estudantil. Segundo ele, a iniciativa representa mais do que uma obra física, mas a ampliação do acesso e da permanência dos estudantes na universidade.
“Esse marco só está sendo possível graças à parceria entre a Reitoria e as direções de todos os campi. Do montante investido, R$ 1 milhão é proveniente de emenda parlamentar do então deputado federal Hermes Frangão Parcianello, e o restante é resultado de recursos próprios da universidade, fruto da união de todos os diretores. Nosso próximo objetivo é viabilizar a construção de novas quatro casas, nos campi de Toledo, Marechal Cândido Rondon, Francisco Beltrão e Foz do Iguaçu”, ressaltou o reitor.
Walter Parcianello, representou o irmão do então deputado federal Hermes Frangão Parcianello e lembrou do comprometimento com a Unioeste.
“O Frangão entende a importância da Unioeste na construção da região oeste e por isso fez parte desse projeto tão importante. Foram momentos de muita conversa, direcionamento e entendimento de como essa casa faria a diferença na vida de estudantes que precisam de apoio para continuarem seus estudos. Esta emenda, chega com esse objetivo”, relata Parcianello.
Início em janeiro
O diretor de Planejamento Físico da Unioeste, Paulo Henrique Gris, informou que a obra contará com investimento total de R$ 2.859.794,24 e terá área construída de 745,18 metros quadrados. Os trabalhos devem ter início em janeiro, com prazo de execução de 300 dias.
“A Casa do Estudante utilizará contêineres como estrutura, o que garante maior agilidade na entrega. Todo o projeto inicial e a concepção foram desenvolvidos pela empresa júnior da Unioeste, a UP Engenharia. A equipe do setor de Obras da universidade realizou adaptações para adequar o projeto ao terreno e à proposta definida”, explicou o diretor.
A estrutura foi planejada para atender às necessidades de moradia e convivência dos acadêmicos, com acessibilidade completa. O espaço contará com dois quartos adaptados para pessoas com deficiência (PCD) e sete quartos com capacidade para duas camas simples ou dois beliches, todos com banheiros individuais. As áreas comuns incluem sala de estudos, refeitório, cozinha e lavanderia compartilhados, além de elevador, garantindo pleno acesso a todos os ambientes.
Além da função habitacional, o projeto prevê ainda a construção de duas salas comerciais com mezanino, ampliando as possibilidades de uso do espaço e a integração com a comunidade universitária. Para o estudante Felipe Guimarães Marques, o momento representa uma conquista coletiva. “É muito gratificante participar dessa cerimônia. Essa é uma luta antiga dentro da universidade e mais uma grande vitória alcançada nos últimos anos”, destacou.
Autoridades
O evento reuniu diversas autoridades e representantes da comunidade acadêmica, entre eles Walter Parcianello, irmão do então deputado federal Hermes Frangão Parcianello; representantes da empresa Thopo Construtora, responsável pela execução da obra; o vereador Edson Souza; diretores dos campi da Unioeste; o diretor do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), Rodrigo Barcella; representantes da União Paranaense dos Estudantes (UPE), de centros acadêmicos, diretórios e atléticas estudantis, além de pró-reitores e servidores da instituição.