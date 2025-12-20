Unioeste assina ordem de serviço para construção da primeira Casa do Estudante

Cascavel e Paraná - Cascavel – O dia 18 de dezembro de 2025 entrou para a história da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). Na tarde de quinta-feira (18), no campus Cascavel, foi assinada a ordem de serviço que autoriza o início das obras da primeira Casa do Estudante Universitário da instituição. A solenidade, realizada ao lado do ginásio do campus, simboliza um avanço aguardado há décadas pela comunidade acadêmica.

Com a iniciativa, a Unioeste concretiza uma demanda antiga, diretamente relacionada ao fortalecimento das políticas de assistência estudantil. A Casa do Estudante tem como objetivo garantir melhores condições de permanência a acadêmicos em situação de vulnerabilidade social, contribuindo para a redução da evasão e para a promoção da igualdade de oportunidades no ensino superior público.

Durante o evento, o reitor da Unioeste, Alexandre Webber, destacou a importância do projeto e o compromisso institucional com a assistência estudantil. Segundo ele, a iniciativa representa mais do que uma obra física, mas a ampliação do acesso e da permanência dos estudantes na universidade.

“Esse marco só está sendo possível graças à parceria entre a Reitoria e as direções de todos os campi. Do montante investido, R$ 1 milhão é proveniente de emenda parlamentar do então deputado federal Hermes Frangão Parcianello, e o restante é resultado de recursos próprios da universidade, fruto da união de todos os diretores. Nosso próximo objetivo é viabilizar a construção de novas quatro casas, nos campi de Toledo, Marechal Cândido Rondon, Francisco Beltrão e Foz do Iguaçu”, ressaltou o reitor.

Walter Parcianello, representou o irmão do então deputado federal Hermes Frangão Parcianello e lembrou do comprometimento com a Unioeste.

“O Frangão entende a importância da Unioeste na construção da região oeste e por isso fez parte desse projeto tão importante. Foram momentos de muita conversa, direcionamento e entendimento de como essa casa faria a diferença na vida de estudantes que precisam de apoio para continuarem seus estudos. Esta emenda, chega com esse objetivo”, relata Parcianello.

Início em janeiro