Unioeste abre inscrições com novos cursos e 1,6 mil vagas

Cascavel e Paraná - Cascavel – A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) abriu nesta sexta-feira (5) as inscrições para o Vestibular 2026, trazendo novas opções de cursos: Psicologia, no campus de Foz do Iguaçu; Filosofia – bacharelado, nos turnos matutino e noturno, em Toledo; e Química Industrial – bacharelado, também em Toledo. As inscrições seguem até 10 de novembro. São 1,6 mil vagas em 67 cursos para o próximo ano.
A taxa para participar é de R$ 199,00. Estão isentos automaticamente os candidatos que optarem por cursos de licenciatura e por graduações estratégicas definidas por cada campus. Quem estiver inscrito regularmente no Cadastro Único (CadÚnico) também pode solicitar isenção até 4 de novembro, basta marcar essa opção no formulário de inscrição
As provas serão realizadas em 7 de dezembro nas cidades de Cascavel, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon e Toledo, além de Curitiba, Guarapuava, Maringá e Campo Grande (MS). As duas etapas acontecem no mesmo dia: manhã (1ª fase) e tarde (2ª fase), de forma unificada, simultânea e obrigatória. O ensalamento será divulgado em 21 de novembro.
Entre as vagas, são 50% para ampla concorrência, 50% para estudantes de escola pública, sendo 10% destinadas a candidatos pretos e pardos. Dentro de tudo há ainda 5% de vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD).
Vestibular Seriado da Unioeste
Vestibular seriado
O Vestibular Seriado da Unioeste é aplicado em três fases ao longo do Ensino Médio e também faz parte desse processo seletivo. Em 2025, será realizada a fase 3 para quem iniciou o ciclo em 2023. A taxa de inscrição para essa modalidade é de R$ 85,00. Ele é voltado para alunos do Ensino Médio, com uma prova aplicada ao final de cada ano escolar. Ao término da terceira fase, o candidato é classificado pela soma da pontuação obtida redação com a média da pontuação nas três etapas, considerando o peso das disciplinas específicas. O conteúdo das provas acompanha o ano que o aluno está cursando, sendo considerada para classificação apenas a pontuação obtida na redação da 3ª fase.