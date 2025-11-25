Cascavel e Paraná - Uma das principais reclamações todos os anos dos pais e dos alunos da rede municipal de educação de Cascavel é que as aulas iniciam sem a distribuição dos itens que compõem o kit de uniforme escolar. Como a demanda é grande, com um público de mais de 33,8 mil alunos que frequentam tanto as escolas quanto os Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil), mesmo a licitação sendo feita no ano anterior a entrega dos kits sempre atrasa e muitas vezes acabam sendo entregue no decorrer do ano letivo, o que gera insatisfação dos pais que precisam se virar com o que tem do ano anterior.

Neste ano, para garantir que os itens sejam entregues já no começo do ano letivo a Semed (Secretaria Municipal de Educação) renovou o contrato com as empresas que venceram a licitação neste ano e recebeu nesta segunda-feira (24) os primeiros itens que vão compor os kits para o próximo ano letivo. A primeira remessa foi de tênis e das babuchas – que chegaram ao setor do almoxarifado da Semed, onde ficam armazenados, até que inicie a distribuição. Também chegou uma grande quantidade de camisetas, blusas de moletom e de agasalhos.

Foto: Secom

De acordo com a secretária municipal de Educação, Márcia Baldini, para adiantar a entrega, foi feita um aditivo na ata do registro de preço ampliando a duração para dois anos, atendendo a todos os quesitos da nova legislação, mas que já surtiu resultado devido à entrega dos primeiros kits. “Já vamos iniciar a separação dos primeiros kits do que já temos disponível para entregar nas primeiras semanas de aula do ano de 2026, para conseguir adiantar esta entrega, utilizando o mesmo registro de preço de 2025 para 2026”, relatou.

Baldini disse que eles receberam quase mil pares de tênis que já está à disposição e que o restante chega até o fim de dezembro, mas conforme for chegando já vai sendo separado. “Temos uma comissão que faz avaliação do material do uniforme escolar. A avaliação do ano passado foi todo 100% aprovado, e é o mesmo material do ano passado que vem para esse ano, portanto esperamos que em até três meses tudo seja entregue aos alunos”, reforçou.

Ela explicou ainda que não é apenas uma empresa que venceu o processo licitatório, mas que são diversas empresas que compõe o sistema de registro de preços e que estão no processo de distribuição. Em Santa Tereza do Oeste são feitas camisetas, moletons e kits de bebê, em Santa Catarina são agasalhos, short-saias e bermudas. Em Colombo, os tênis e babuchas são fabricados e em São Paulo, meias. A expectativa é que neste ano sejam adquiridos mais de 35 mil.

Aplicativo

Desde o segundo semestre deste ano, a solicitação do tamanho dos uniformes pode ser feita por meio de um aplicativo exclusivo desenvolvido para essa finalidade e, por isso, é importante que os pais se atentem aos prazos dos pedidos. O processo é totalmente online e acessível e por meio do link www.cascavel.app/uniformes, as famílias podem consultar as medidas disponíveis das peças do uniforme; informar a numeração correta do aluno; fazer ou consultar o pedido, preenchendo apenas o nome completo e a data de nascimento da criança.