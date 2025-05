Últimos dias para se inscrever no Alfabetiza Paraná: prazo termina nesta quinta-feira

Paraná - As inscrições para participar do Alfabetiza Paraná estão abertas até esta quinta-feira (15) e podem ser feitas pelo site do programa ou diretamente em uma escola estadual do município de residência. A iniciativa é do Governo do Estado e oferece aulas gratuitas para jovens, adultos e idosos que desejam aprender a ler e escrever.

Com início das aulas previsto para 19 de maio e duração de seis meses, o programa vai atender até 17 mil estudantes, distribuídos em 1.200 turmas presenciais em 396 municípios paranaenses.

Programa

O programa é voltado a pessoas com 15 anos ou mais que ainda não foram alfabetizadas. A carga horária total é de 300 horas presenciais, e os participantes recebem kit de material escolar, caderno de atividades e lanche gratuito durante os encontros.

O Alfabetiza Paraná é coordenado pela Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), por meio do Departamento de Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA). A iniciativa conta com o financiamento de R$ 17 milhões, oriundos de recursos remanescentes do Programa Brasil Alfabetizado, repassados pelo governo federal. A Seed-PR é responsável pela gestão e pagamento das bolsas dos professores alfabetizadores, que foram selecionados via chamamento público.

Cada professor poderá atuar em até duas turmas e receberá R$ 1.200,00 por turma, mensalmente. Esses profissionais serão responsáveis por organizar as turmas, aplicar testes cognitivos de entrada e saída e acompanhar o desempenho dos alunos ao longo do processo de alfabetização.

Serviço:

Período de inscrições: até 15 de maio