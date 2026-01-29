Transitar orienta sobre transporte seguro das crianças e reforça uso da cadeirinha

Cascavel - A temporada de férias está chegando ao fim e o ano letivo de 2026 vai começar. Somente na Rede Municipal de Ensino, mais de 33 mil crianças retomam às aulas nos Cmeis e escolas de Cascavel.



Com isso, o trânsito ficará mais movimentado em toda cidade. E, neste cenário, além do material escolar, tem um item indispensável para garantir a segurança das crianças: o dispositivo de retenção, popularmente conhecido como cadeirinha.

A Resolução Contran 819/2021 define que todas as crianças com menos de 10 anos de idade ou com menos de 1,45 m de altura devem ser transportadas no veículo em dispositivos de retenção adequados a sua idade, peso e altura, como bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação.

As principais orientações que os responsáveis devem seguir são:

Bebê conforto: para crianças com até 1 ano ou peso inferior a 13 kg. Criança deve ser colocada de costa para o motorista, preso no cinto de segurança do veículo e utilizar o cinto do equipamento para a segurança do bebê.

para crianças com até 1 ano ou peso inferior a 13 kg. Criança deve ser colocada de costa para o motorista, preso no cinto de segurança do veículo e utilizar o cinto do equipamento para a segurança do bebê. Cadeirinha infantil: para crianças de 1 a 4 anos, ou até 18 kg; pode ser colocada atrás do condutor, atrás do passageiro ou no meio, desde que bem segura pelo cinto de segurança veicular.

para crianças de 1 a 4 anos, ou até 18 kg; pode ser colocada atrás do condutor, atrás do passageiro ou no meio, desde que bem segura pelo cinto de segurança veicular. Assento de elevação (booster): para crianças de 4 a 7 anos e meio e com altura até 1,45 m; deve utilizar o cinto de segurança do veículo para proteção da criança.

para crianças de 4 a 7 anos e meio e com altura até 1,45 m; deve utilizar o cinto de segurança do veículo para proteção da criança. Cinto de segurança normal: para crianças com mais de 7 anos e meio e altura superior a 1,45 m;

para crianças com mais de 7 anos e meio e altura superior a 1,45 m; Banco dianteiro: permitido somente a partir de 10 anos completos ou altura superior a 1,45 m.

Essas regras valem em todos os carros de passeio e o uso inadequado do dispositivo ou a ausência dele configura infração gravíssima, com multa, de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada.