Transitar fará vistoria em vans escolares para garantir segurança dos alunos em Cascavel

Cascavel e Paraná - Para garantir a segurança dos alunos na volta às aulas, a Transitar realiza na quinta (24) e sexta-feira (25), a 2ª Vistoria Semestral Obrigatória do Transporte Escolar Urbano, das 8h30 às 10h30 e das 13h30 às 15h30, no estacionamento do Centro de Convenções e Eventos de Cascavel – Rua Fortunato Beber, 987, Bairro Pacaembu.



A reapresentação dos veículos com pendências será no sábado (26), das 8h às 9h, na sede administrativa da Transitar, localizada na Rua Erechim, 1436, Centro.



A previsão é de fiscalizar 99 vans escolares, que foram divididas em quatro grupos, onde serão avaliados em torno de 60 itens, como: Licenciamento, Seguro de passageiros, CNH do condutor na Categoria “D” ou superior e com o EAR, Exame Toxicológico, Curso de Transporte Escolar, Alvará de Licença, entre outros documentos obrigatórios para a prestação do serviço. Além disso, as condições do veículo também serão vistoriadas, incluindo pneus, luzes, piscas, tacógrafo, cintos de segurança, extintor, limitador de abertura das janelas, triângulo, chave de rodas, macaco, entre outros itens obrigatórios e de segurança.