Toledo: Investimento de R$ 5 mi modernizará o Colégio Estadual Premen

Toledo - O Colégio Estadual Presidente Castelo Branco – PREMEN, um dos maiores e mais tradicionais de Toledo, será contemplado com aproximadamente R$ 5 milhões em recursos da Secretaria Estadual de Educação do Paraná (Seed) para obras de ampliação e modernização de sua estrutura. A conquista foi viabilizada por meio da articulação dos deputados estaduais Marcio Pacheco e Gugu Bueno, em parceria com o secretário estadual da Educação, Roni Miranda, e com o apoio da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), que elaborou o projeto.

O investimento prevê a construção de novas salas de aula, laboratórios modernos, além da ampliação da cozinha e do refeitório, o que vai beneficiar diretamente os mais de 1.700 estudantes atendidos pela instituição, referência em ensino técnico profissionalizante em toda a região Oeste.

O deputado estadual Marcio Pacheco destacou a importância do anúncio para o colégio que está comemorando 48 anos.

“Você que conhece o Premen de Toledo, um colégio que está completando 48 anos, tenho uma boa notícia. Essa é uma grande conquista fruto de muito trabalho e diálogo. Com a parceria da Unioeste, que brindou o colégio com um projeto de ampliação e modernização, conseguimos garantir os recursos junto à Seed. Quem investe em educação está investindo em toda a comunidade, porque o reflexo é sentido em todos os setores — saúde, segurança e bem-estar”, ressaltou.

O secretário estadual da Educação, Roni Miranda, reforçou a relevância do Premen para a região. “O colégio é referência, especialmente pela sua vocação no ensino profissionalizante. Estamos levando a melhor qualidade e a melhor educação para Toledo, lembrando que o Paraná já tem a melhor educação do Brasil”, afirmou.