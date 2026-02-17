Toledo avança na alfabetização e eleva índice da Prova Fluência no 2º ano

Toledo - O Município de Toledo registrou crescimento significativo nos indicadores de alfabetização dos estudantes do 2º ano do ensino fundamental. O índice da Prova Fluência — avaliação que mede a proficiência leitora das crianças — subiu de 6,5 para 7,4, evidenciando o avanço da rede municipal na consolidação da alfabetização na idade adequada.
De acordo com a secretária da Educação, Janice Salvador, o resultado é consequência de um trabalho estruturado e contínuo desenvolvido pelas escolas, equipes pedagógicas e Secretaria da Educação. “Atribuímos esse avanço a um trabalho sistemático, planejado e articulado da rede municipal, com foco na alfabetização na idade certa. Houve alinhamento curricular, acompanhamento pedagógico contínuo, formação continuada e monitoramento frequente dos indicadores de aprendizagem, uma preocupação da gestão do prefeito Mario Costenaro”, destaca.
Segundo a secretária, entre as ações decisivas para o desempenho estão a implementação de avaliações diagnósticas periódicas, o monitoramento sistemático dos resultados e a definição de metas pedagógicas a partir da análise detalhada dos dados. “Esse movimento permite transformar os resultados em ações concretas, com intervenções pedagógicas imediatas para estudantes com defasagens e acompanhamento técnico às escolas”, explica.
Formação e acompanhamento contínuo
Outro fator apontado como determinante foi o reforço na formação continuada dos professores alfabetizadores, com foco em consciência fonológica, estratégias de fluência leitora, práticas de leitura guiada e uso pedagógico dos dados das avaliações. “A formação foi pautada na prática pedagógica e nas necessidades reais das salas de aula”, afirma.
O acompanhamento do desenvolvimento da leitura ocorre ao longo de todo o ano letivo, por meio de sondagens internas, aplicação da Prova Fluência em diferentes momentos, relatórios pedagógicos, reuniões de monitoramento com gestores e planos individualizados de recuperação quando necessário. “Buscamos qualificar continuamente o acompanhamento por meio do plano de ação pedagógico e do assessoramento sistemático às escolas”, ressalta.
Avaliação orienta intervenções
Janice destaca que a Prova Fluência se consolidou como ferramenta estratégica de gestão pedagógica, ao fornecer dados objetivos sobre velocidade de leitura, precisão, automatização e domínio do sistema de escrita alfabética. “Com a aplicação sistemática ao longo do ano, é possível monitorar o progresso individual e coletivo, planejar intervenções específicas e organizar grupos de apoio e reforço direcionado”, pontua.
A rede municipal mantém ainda grupos de apoio pedagógico, atendimento psicopedagógico institucional, intervenções em sala, agrupamentos produtivos e planos de recuperação individualizados para estudantes com maior dificuldade.
Desafio é avançar ainda mais
Para a secretária, os resultados confirmam que Toledo está no caminho certo na alfabetização na idade adequada. “Os indicadores demonstram que o município avança com políticas educacionais estruturadas e compromisso coletivo da rede”, avalia.
O próximo passo, segundo ela, é ampliar os índices e consolidar a compreensão leitora. “O desafio é avançar ainda mais. Manter os resultados exige constância, estratégia e compromisso, garantindo que todos os estudantes alcancem níveis adequados de alfabetização”, conclui.
