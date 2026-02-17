Toledo avança na alfabetização e eleva índice da Prova Fluência no 2º ano

Toledo - O Município de Toledo registrou crescimento significativo nos indicadores de alfabetização dos estudantes do 2º ano do ensino fundamental. O índice da Prova Fluência — avaliação que mede a proficiência leitora das crianças — subiu de 6,5 para 7,4, evidenciando o avanço da rede municipal na consolidação da alfabetização na idade adequada.

De acordo com a secretária da Educação, Janice Salvador, o resultado é consequência de um trabalho estruturado e contínuo desenvolvido pelas escolas, equipes pedagógicas e Secretaria da Educação. “Atribuímos esse avanço a um trabalho sistemático, planejado e articulado da rede municipal, com foco na alfabetização na idade certa. Houve alinhamento curricular, acompanhamento pedagógico contínuo, formação continuada e monitoramento frequente dos indicadores de aprendizagem, uma preocupação da gestão do prefeito Mario Costenaro”, destaca.

Segundo a secretária, entre as ações decisivas para o desempenho estão a implementação de avaliações diagnósticas periódicas, o monitoramento sistemático dos resultados e a definição de metas pedagógicas a partir da análise detalhada dos dados. “Esse movimento permite transformar os resultados em ações concretas, com intervenções pedagógicas imediatas para estudantes com defasagens e acompanhamento técnico às escolas”, explica.

Formação e acompanhamento contínuo

Outro fator apontado como determinante foi o reforço na formação continuada dos professores alfabetizadores, com foco em consciência fonológica, estratégias de fluência leitora, práticas de leitura guiada e uso pedagógico dos dados das avaliações. “A formação foi pautada na prática pedagógica e nas necessidades reais das salas de aula”, afirma.

O acompanhamento do desenvolvimento da leitura ocorre ao longo de todo o ano letivo, por meio de sondagens internas, aplicação da Prova Fluência em diferentes momentos, relatórios pedagógicos, reuniões de monitoramento com gestores e planos individualizados de recuperação quando necessário. “Buscamos qualificar continuamente o acompanhamento por meio do plano de ação pedagógico e do assessoramento sistemático às escolas”, ressalta.