Paraná - Encerram nesta quarta-feira (15) duas etapas fundamentais do processo de matrículas para o ano letivo de 2026 na rede pública estadual do Paraná. Até essa data, devem ser concluídas a rematrícula de estudantes que permanecem na mesma escola e também as inscrições no Processo Classificatório da Educação Profissional e dos cursos Subsequentes.

Esses procedimentos são obrigatórios e devem ser realizados preferencialmente pela Área do Aluno, acessada com CPF e celular previamente cadastrados.

O secretário estadual da Educação, Roni Miranda, destaca que o cumprimento do prazo é essencial para garantir a organização do próximo ano letivo. “A participação das famílias nesse momento é fundamental. A confirmação da vaga permite que possamos planejar com qualidade o atendimento de cada estudante, garantindo segurança na lotação das turmas e na gestão das escolas”, afirma.

Além disso, o secretário lembra que a plataforma digital traz agilidade e praticidade. “A Área do Aluno representa um avanço na modernização da nossa rede. Simplifica o processo, assegura transparência e fortalece a relação com a comunidade escolar”, completa.

ENSINO PROFISSIONAL

A rede estadual oferta mais de 45 cursos técnicos gratuitos nos diversos eixos tecnológicos, como Ambiente e Saúde, Controle e Processos Industriais, Desenvolvimento Educacional e Social, Gestão e Negócios, Informação e Comunicação, Infraestrutura, Produção Alimentícia, Produção Cultural e Design, Produção Industrial, Recursos Naturais, Segurança, Turismo, Hospitalidade e Lazer, com carga horária de 800 horas. Esses cursos são oferecidos nas modalidades integrada, concomitante e subsequente, conforme o perfil do estudante.

Atualmente, a rede estadual conta com 777 escolas, distribuídas em 32 Núcleos Regionais de Educação, que desenvolvem cursos técnicos voltados à formação profissional e à inserção dos jovens no mercado de trabalho. Em 2025 foram disponibilizadas 50 mil vagas para cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, contemplando áreas como desenvolvimento de sistemas, agronegócio e gastronomia.

Já para cursos técnicos subsequentes (para quem já concluiu o Ensino Médio), houve oferta de aproximadamente 6 mil vagas em mais de 30 opções de curso, como Enfermagem, Estética e Recursos Humanos.

Quem deve realizar até 15 de outubro:

– Rematrícula: para estudantes que permanecerão na mesma escola em 2026.

– Processo Classificatório da Educação Profissional: destinado aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental que querem ingressar em cursos técnicos integrados e aos concluintes do 3º ano do Ensino Médio que desejam seguir no Subsequente.

Após essa fase, o calendário segue com novas etapas em novembro e dezembro, contemplando alunos que avançam de etapa escolar, estudantes vindos de outras redes, transferências e ingresso na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Documentos obrigatórios:

A confirmação da matrícula exige a apresentação de documentos que podem ser anexados na plataforma ou entregues presencialmente na escola a partir de janeiro de 2026: