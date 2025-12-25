Brasil - As inscrições para o Sisu 2026 começam no dia 19 de janeiro e seguem até 23 de janeiro, exclusivamente pela internet. Esta será a maior edição do programa em número de instituições participantes, com 136 universidades, institutos federais e centros federais de educação tecnológica.

274,8 mil vagas

Ao todo, serão ofertadas 274,8 mil vagas em 7.388 cursos. A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo Portal de Acesso Único ao Ensino Superior. Cada candidato poderá escolher até duas opções de curso.

Os estudantes poderão concorrer tanto pela ampla concorrência quanto pelas modalidades de reserva de vagas previstas na Lei de Cotas e nas ações afirmativas próprias das instituições. Para isso, será necessário preencher o cadastro socioeconômico e indicar as modalidades desejadas.

Conforme o edital do Ministério da Educação (MEC), o processo seletivo terá apenas uma etapa de inscrição. O resultado da chamada regular será divulgado em 29 de janeiro de 2026, e as matrículas terão início a partir de 2 de fevereiro de 2026.

A partir de 2026, o Sisu passará a considerar as três últimas edições do Enem (2023, 2024 e 2025). Será utilizada a nota que apresentar a melhor média ponderada, de acordo com o curso escolhido. Em caso de empate, será considerada a edição em que o candidato obteve a maior nota em uma das disciplinas, conforme critérios de prioridade.