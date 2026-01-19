Brasil - As inscrições para o Sisu 2026 começam nesta segunda-feira (19) e seguem até as 23h59 de sexta-feira (23), no horário de Brasília. O Sistema de Seleção Unificada é o principal processo de ingresso em cursos de graduação gratuitos em instituições públicas de ensino superior de todo o país.

A principal novidade desta edição é a utilização dos resultados das três últimas edições do Enem (2023, 2024 e 2025) para a seleção dos candidatos. As regras e o cronograma oficial constam no Edital nº 29/2025, publicado pelo Ministério da Educação (MEC).

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na aba do Sisu. O candidato pode escolher até duas opções de curso, sem pagamento de taxa, e deve preencher obrigatoriamente o cadastro socioeconômico. Esta edição terá apenas uma etapa de inscrição, válida para vagas do primeiro e do segundo semestre de 2026.

Detalhes e Novidades do Sisu 2026

Ao todo, são mais de 274,8 mil vagas distribuídas em 7.388 cursos, ofertados por 136 instituições em 587 municípios, tornando o Sisu 2026 o maior da história em número de instituições participantes. Deste total, mais de 73 mil vagas são para cursos presenciais de licenciatura, cujos estudantes poderão participar do programa Pé-de-Meia Licenciaturas, com incentivo mensal de R$ 1.050.

O Sisu adota as regras da Lei de Cotas e das ações afirmativas definidas por cada instituição. Candidatos que se enquadram nos critérios de reserva de vagas — como estudantes de escola pública, de baixa renda, pessoas com deficiência, pretos, pardos, indígenas e quilombolas — devem indicar a modalidade no momento da inscrição, sendo permitida apenas uma opção de bônus e uma de reserva de vagas.