Paraná - A aplicação dos exames do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) entra na reta final nesta semana, com 64% das provas já realizadas. Até sexta-feira (31), 215 mil estudantes da rede estadual de ensino do Paraná concluirão os testes, que avaliam o desempenho de alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.
Esses resultados ajudam a identificar avanços e desafios no aprendizado, orientando a formulação de estratégias para melhorar a qualidade da educação pública. “O Saeb é essencial para o planejamento educacional e para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que reflete a qualidade da educação no Brasil”, destaca o secretário estadual de Educação, Roni Miranda.
Liderança no Ranking Nacional
O Saeb é realizado a cada dois anos, e seus resultados, somados a outros critérios como a frequência escolar, compõem o cálculo do Ideb. Desde 2019, o Paraná tem se destacado, subindo seis posições e conquistando a primeira colocação no ranking educacional nacional. Em 2023, o estado manteve sua liderança, com a melhor nota no Ensino Médio (4,9), superando a média nacional de 4,3. Nos anos finais do Ensino Fundamental, o Paraná subiu da terceira para a primeira posição, com índice de 5,5.
Nos anos iniciais, sob gestão municipal, o estado também lidera com nota 6,7, resultado das parcerias com os municípios, como o programa Educa Juntos, que fortalece o ensino desde os primeiros anos escolares.
Engajamento dos Alunos
Para incentivar a participação dos estudantes e conscientizar a comunidade escolar sobre a importância do Saeb, a Secretaria de Educação criou o projeto Estudante Embaixador. Cerca de 16 mil alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio atuam como representantes, promovendo a preparação e mobilizando seus colegas. “Os embaixadores ajudam na divulgação de informações, orientam sobre a avaliação e reforçam a importância do comprometimento com o processo”, explica o secretário Roni Miranda.
