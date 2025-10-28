Paraná - A aplicação dos exames do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) entra na reta final nesta semana, com 64% das provas já realizadas. Até sexta-feira (31), 215 mil estudantes da rede estadual de ensino do Paraná concluirão os testes, que avaliam o desempenho de alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

Esses resultados ajudam a identificar avanços e desafios no aprendizado, orientando a formulação de estratégias para melhorar a qualidade da educação pública. “O Saeb é essencial para o planejamento educacional e para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que reflete a qualidade da educação no Brasil”, destaca o secretário estadual de Educação, Roni Miranda.

Liderança no Ranking Nacional

O Saeb é realizado a cada dois anos, e seus resultados, somados a outros critérios como a frequência escolar, compõem o cálculo do Ideb. Desde 2019, o Paraná tem se destacado, subindo seis posições e conquistando a primeira colocação no ranking educacional nacional. Em 2023, o estado manteve sua liderança, com a melhor nota no Ensino Médio (4,9), superando a média nacional de 4,3. Nos anos finais do Ensino Fundamental, o Paraná subiu da terceira para a primeira posição, com índice de 5,5.