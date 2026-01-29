Brasil - O resultado individual da chamada regular do Sisu 2026 já está disponível para consulta no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O acesso é feito com login da plataforma Gov.br.
Os estudantes selecionados dentro do número de vagas deverão realizar a matrícula a partir de 2 de fevereiro, conforme o período e as orientações previstas no edital da instituição pública de ensino superior escolhida.
O Sistema de Seleção Unificada tem como objetivo democratizar o acesso às instituições públicas de educação superior de todo o país que aderem ao processo seletivo.
Lista de espera
Candidatos não selecionados na chamada regular podem manifestar interesse em participar da lista de espera entre quinta-feira (29) e segunda-feira (2), também pelo Portal Único.
A convocação seguirá a ordem de classificação da chamada regular e será feita diretamente pelas instituições, considerando apenas os candidatos que confirmaram interesse. É permitido participar da lista de espera de apenas uma opção de curso, sendo necessário acompanhar os canais oficiais da instituição e respeitar os prazos do edital.
Sobre o Sisu
A maioria das instituições participantes integra a rede federal de educação superior, com destaque para universidades e institutos federais. Nesta edição, pela primeira vez, puderam se inscrever candidatos que participaram de pelo menos uma das três últimas edições do Enem: 2023, 2024 ou 2025.
Fonte: Agência Brasil