Brasil - O resultado individual da chamada regular do Sisu 2026 já está disponível para consulta no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O acesso é feito com login da plataforma Gov.br.

Os estudantes selecionados dentro do número de vagas deverão realizar a matrícula a partir de 2 de fevereiro, conforme o período e as orientações previstas no edital da instituição pública de ensino superior escolhida.

O Sistema de Seleção Unificada tem como objetivo democratizar o acesso às instituições públicas de educação superior de todo o país que aderem ao processo seletivo.

Lista de espera



Candidatos não selecionados na chamada regular podem manifestar interesse em participar da lista de espera entre quinta-feira (29) e segunda-feira (2), também pelo Portal Único.