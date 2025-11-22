Receitas para variar cardápio escolar

Curitiba e Paraná - Curitiba – Mostrar que é possível preparar receitas saudáveis, acessíveis e saborosas com os alimentos que compõem o cardápio escolar. Esse é o propósito do “Delícias da Escola”, programa criado pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), autarquia vinculada à Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR).

Desde o início do programa, em junho de 2024, já foram produzidas quase 80 receitas, como doce de quirerinha, farofa d’água, polenta com fortaia, maionese de inhame, escondidinho de canjica, patê de ovo, torta salgada com ricota e soro de leite, barreado, feijoada poveira e macarronete.

A proposta, conforme explica a diretora-presidente do Fundepar, Eliane Teruel Carmona, é incentivar o uso integral dos alimentos, diversificar o cardápio e tornar as refeições mais atrativas para os estudantes da rede estadual. “A alimentação escolar evoluiu muito, tanto na quantidade quanto na variedade dos alimentos. Unir nutrição e sabor é fundamental, porque além de ser essencial para o desenvolvimento dos alunos, a comida também tem esse lado afetivo”, destaca.

A gastróloga do Fundepar, Jussara Baggio, responsável pela criação e realização das receitas, conta que tudo começou por causa do composto de coco. “As merendeiras estavam com dificuldade para usar o produto e pediram sugestões. Fizemos manjar, sagu e arroz-doce. Aí pensamos: por que não criar um programa voltado aos produtos que vão para as escolas, trazendo novas possibilidades, saindo do tradicional? Assim nasceu o Delícias.”

Atualmente, a gastróloga pesquisa uma receita especial de Natal e já planeja, para o cardápio do próximo ano, um sanduíche colorido com pastas de beterraba, cenoura e couve.

A nutricionista do Fundepar Paloma Isfer, que apresenta os vídeos do “Delícias da Escola”, explica que as receitas são pensadas para unir valor nutricional e praticidade, e também para ensinar algo novo, seja uma forma de preparo, uma técnica de cozinha ou um corte diferente.

Segundo ela, no entanto, o aprendizado acaba sendo mútuo. Em diversas ocasiões, são as merendeiras que inventam novas receitas, ou aprimoram aquelas já conhecidas, acrescentando técnicas ou temperos próprios, sempre dentro do cardápio padronizado elaborado pelo Fundepar.