Cascavel e Paraná - A CNM (Confederação Nacional de Municípios) manifestou forte preocupação com a medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva que reajusta o piso salarial nacional do magistério para 2026. O novo valor eleva o salário mínimo da categoria em 5,4%, passando de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63, com validade para professores da rede pública de educação básica com jornada de 40 horas semanais.

Segundo a CNM, o reajuste pode gerar um impacto financeiro estimado em até R$ 8 bilhões aos cofres municipais, pressionando orçamentos já comprometidos e dificultando o cumprimento dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Impacto do Reajuste Salarial

Em nota, o presidente da entidade, Paulo Ziulkoski, afirmou que a edição da MP representa uma incoerência do governo federal. Para ele, após anos de reajustes considerados elevados e ilegais — como os de 33,24% em 2022 e 14,95% em 2023 —, a iniciativa de editar uma medida provisória agora, quando o índice técnico apontaria apenas 0,37%, revela uso político de um instrumento que deveria ser técnico e previsível.

“É inaceitável que o governo federal silencie diante de reajustes desproporcionais em anos anteriores e, agora, intervenha por meio de MP sob o argumento de injustiça no cálculo. Essa postura fere a lógica da gestão pública responsável”, afirmou Ziulkoski.

A CNM reforça que a valorização dos profissionais da educação é fundamental, mas destaca que aumentos reais nos vencimentos devem ser negociados no âmbito local, entre prefeitos e o magistério municipal, considerando a realidade fiscal de cada ente federativo. A entidade lembra que os municípios são os principais responsáveis pelo pagamento dos salários e que muitos já operam próximos do limite máximo de despesas com pessoal.