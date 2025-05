Prova Paraná reúne mais de 1 milhão de alunos na primeira edição do ano

Brasil - A Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) promove nesta quarta e quinta-feira (21 e 22) a primeira edição de 2025 da Prova Paraná. A avaliação é destinada a turmas do 2º e 5º anos do Ensino Fundamental I, do 6º ao 9º anos do Fundamental II e do 1º ao 3º anos do Ensino Médio da rede estadual de ensino e das redes dos 397 municípios que aderiram ao programa criado pelo Governo do Estado. No total são mais de 1,1 milhão de estudantes participantes.

A Prova Paraná integra o Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná (Saep) e tem como principal objetivo diagnosticar a aprendizagem dos estudantes das redes públicas do Estado. Os resultados servem para orientar professores, equipes gestoras, a secretaria estadual da Educação e as secretarias municipais da Educação na definição de estratégias pedagógicas que promovam avanços no processo de ensino e aprendizagem, com base nos direitos estabelecidos nos documentos curriculares do Estado.

Os estudantes da Educação Especial também têm participação garantida na avaliação, com a oferta de condições diferenciadas, como provas ampliadas e superampliadas, em Braile, com vídeos em Libras, entre outras adaptações, de forma a garantir a acessibilidade e a inclusão.

A Seed-PR também oferece materiais de apoio à preparação dos estudantes, como guias pedagógicos e matrizes de descritores, disponíveis na página do programa.