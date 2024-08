Prouni: resultado da 2ª chamada será divulgado nesta terça-feira

GUARANIAÇU

Duas pessoas morrem em gravíssimo acidente na BR-277

Um gravíssimo acidente foi registrado no final da tarde deste sábado (17), na BR-277, no quilômetro 519, na cidade de Guaraniaçu. Segundo as primeiras informações, duas pessoas morreram ainda no local da colisão, que envolveu dois carros e uma carreta. A rodovia está interditada. Samu, Polícia Rodoviária Federal e Defesa Civil estão no local. Fonte: […]