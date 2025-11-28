Cascavel e Paraná - A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância, realizou entre setembro e novembro a 2ª edição do projeto “Minha Escola é Nota 10”, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. A iniciativa incentiva a comunidade escolar a atuar de forma correta no ambiente escolar para evitar a proliferação do Aedes aegypti.

O encerramento das atividades aconteceu nesta sexta-feira (28), às 8h30, no Ceavel, com a premiação das escolas que mais se destacaram. As vencedoras foram as escolas Arminda Tereza Villvock, Dulce P. P. Tavares e Emília Galafassi.

Segundo o secretário de Saúde, Ali Haidar, envolver as crianças é uma das estratégias mais eficazes no combate ao mosquito. Ele destaca que o aprendizado na escola se reflete dentro de casa e influencia toda a família.

Para o assessor de gabinete da Semed, Dejair Márcio, o tema já faz parte da rotina pedagógica. Ele reforça que a maioria das escolas participou e que a parceria com a Saúde foi essencial para fortalecer o combate à dengue.