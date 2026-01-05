Programa de Ensino de Línguas da Unioeste – PEL está com inscrições abertas

Cascavel - Seguem abertas até o dia 27 de fevereiro as inscrições para os cursos do Programa de Ensino de Línguas -PEL da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), no campus de Cascavel.

O programa oferece vagas para os seguintes cursos:

Inglês – a partir de 7 anos;

Espanhol e Italiano – a partir de 14 anos;

Língua Portuguesa, com foco em Redação e Produção Textual – a partir de 14 anos.

Não há cobrança de mensalidade. É exigida apenas uma taxa anual, no valor de R$ 750 para a comunidade externa e R$ 650 para a comunidade interna. O pagamento pode ser parcelado em até três vezes, sendo que a primeira parcela deve ser quitada em até 24 horas após a inscrição.