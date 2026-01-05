Programa de Ensino de Línguas da Unioeste – PEL está com inscrições abertas

Cascavel - Seguem abertas até o dia 27 de fevereiro as inscrições para os cursos do Programa de Ensino de Línguas -PEL da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), no campus de Cascavel.
O programa oferece vagas para os seguintes cursos:
- Inglês – a partir de 7 anos;
- Espanhol e Italiano – a partir de 14 anos;
- Língua Portuguesa, com foco em Redação e Produção Textual – a partir de 14 anos.
Não há cobrança de mensalidade. É exigida apenas uma taxa anual, no valor de R$ 750 para a comunidade externa e R$ 650 para a comunidade interna. O pagamento pode ser parcelado em até três vezes, sendo que a primeira parcela deve ser quitada em até 24 horas após a inscrição.
O PEL conta com turmas presenciais e on-line. Candidatos que ainda não participam do programa devem realizar um pré-cadastro por meio da página oficial do PEL – https://www.unioeste.br/portal/pel-programa-de-ensino-de-linguas .
As atividades do Programa de Ensino de Línguas ocorrem no bloco D, sala 01, no prédio antigo do campus de Cascavel.
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (45) 3220-3161 e WhatsApp (45) 99808-7352, ou pelo e-mail [email protected].
Fonte: Unioeste/Texto: Liliane Dias